Альфа-банк подтверждает рейтинг "выше рынка" для акций Совкомбанка и целевую цену 23 руб. за бумагу, сообщается в обзоре.

"Совкомбанк опубликовал результаты по МСФО за 3К246 прибыль банка за 3К24 составила 17,8 млрд руб. (+30% к/к), по итогам 9М24 прибыль составила 56,5 млрд руб. (ROE 25%), - пишут аналитики Евгений Кипнис и Филипп Николаев. - На наш взгляд, результаты банка за 3К24 скорее позитивны для акций - на фоне роста ставок и негативной динамики фондовых рынков инвесторы могли ожидать снижения прибыли банка к/к. В целом, динамика уже учтена рынком в текущих котировках, на наш взгляд. В то же время, наращивание банком активов в этом году (рост кредитов ФЛ / ЮЛ на 65% / 30% г/г в 9М24) создает базу для существенного роста прибыли в 2025П при стабилизации и развороте ДКП".

По оценкам экспертов Альфа-банка, при текущих котировках Совкомбанк торгуется с форвардным коэффициентом P/E на уровне 3х. Они сохраняют позитивный взгляд на акции Совкомбанка и рекомендуют пользоваться текущей слабостью рынка для покупки/наращивания позиции в бумаге на средне- и долгосрочную перспективу.

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