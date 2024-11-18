Сохраняются риски роста пары рубль/юань к уровню 13,85 руб./юань в ближайшее время - банк "Санкт-Петербург"

Сохраняются риски роста пары рубль/юань к уровню 13,85 руб./юань в ближайшее время, говорится в обзоре банка "Санкт-Петербург".

"Ситуация с юаневой ликвидностью ухудшилась к концу прошлой недели, а дополнительным негативным фактором для рубля может служить ускорение расходов бюджета в конце года,- отмечают аналитики. - В понедельник утром курс CNY/RUB находится у 13,78 руб./юань. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. В целом в ближайшее время риски роста курса к 13,85 руб./юань сохранятся".

Давление на котировки нефти на прошлой неделе оказывало глобальное укрепление доллара, а также публикация негативных прогнозов в месячных отчетах ОПЕК и МЭА, отмечается далее в обзоре. Сегодня фьючерсы Brent торгуются у $71,3/барр. Тем не менее, на взгляд экспертов банка, у котировок остается потенциал к росту выше $72/барр, если индексы PMI значимо не усилят риски дальнейшего ослабления спроса на сырье.

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