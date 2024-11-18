"Финам" понизил рейтинг акций Technology Select Sector SPDR Fund до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций Technology Select Sector SPDR Fund с "покупать" до "держать", сохранив при этом прогнозную стоимость в $238,31 за штуку, что предполагает потенциал роста 1,6%, сообщается в материале аналитика Никиты Степанова.

"Победа Д. Трампа на выборах президента США стала драйвером роста для всех рисковых активов, так как инвесторы ожидают исполнения его обещаний, одним из которых является снижение налогового бремени для американских корпораций. Итоговая доходность по данной идее, с момента нашего последнего обзора от 9 сентября, составила более 16%. Мы считаем, что текущее "Трампоралли" подошло к концу, акции фонда теперь оценены справедливо, и нынешние уровни не интересны для наращивания позиции из-за отсутствия большого "апсайда", - пишет эксперт. - Для продолжения роста необходимо, чтобы компании, входящие в фонд, повышали прогнозы по финансовым результатам, а также нужны реальные действия со стороны команды Трампа. Оценка фонда произведена на основе средневзвешенного потенциала роста акций компаний, входящих в него".

Technology Select Sector SPDR Fund - биржевой фонд с экспозицией на американские технологические корпорации из состава индекса S&P 500. Фонд покрывает индустрии программного обеспечения, аппаратного обеспечения, полупроводников, IT-сервисов, коммуникационного оборудования и микроэлектроники.

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