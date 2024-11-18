"БКС МИ" сохраняет прогнозную цену акций HeadHunter на уровне 6400 руб

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет прогнозную цену акций МКПАО "Хэдхантер" на уровне 6400 руб. за штуку, что соответствует потенциалу роста на 43%, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Отчетность компании за 3К24 превзошла наши прогнозы, - пишут аналитики Мария Суханова и Андрей Шаров. - В дальнейшем замедление экономической активности может представлять риски для бизнеса HeadHunter. Однако этот эффект сейчас ограничен, а переговоры с крупными клиентами говорят о сохранении спроса в 2025 году. Также высокая рентабельность и чистые денежные средства снижают чувствительность бизнеса HeadHunter к высоким процентным ставкам".

У экспертов позитивный взгляд на акции HeadHunter на горизонте 12 месяцев, учитывая долгосрочные перспективы роста бизнеса компании, хорошую дивдоходность - в том числе 20% по специальному дивиденду в декабре - и привлекательную оценку. Бумаги компании торгуются с мультипликатором P/E 9x к прогнозному значению прибыли на 2025 год, отмечается в обзоре.

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