Шансы на рост цен на нефть и золото в ближайший месяц преобладают - АКБФ

Шансы на рост котировок нефти марки Brent и золота в ближайший месяц преобладают, считают аналитики инвестиционной компании "АКБФ".

Согласно базовому сценарию, указывают эксперты, справедливые уровни цен на середину декабря текущего года оцениваются в $2500-2800 за тройскую унцию золота и $70-90 за баррель нефти. Они обусловлены стабильным спросом на энергоресурсы и драгоценные металлы на фоне сложившейся мировой экономической ситуации, отмечают аналитики инвесткомпании в комментарии.

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