"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает негативную оценку перспектив акций "РусАла" и целевую цену на уровне 32 рубля за бумагу, что предполагает потенциал снижения на 18%, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Алюминий подорожал на 5% из-за отмены экспортных налоговых льгот в Китае, что является некоторым позитивом для "РусАла" в краткосрочной перспективе, - пишут аналитики Кирилл Чуйко, Дмитрий Казаков, Ахмед Алиев. - Однако фундаментально у нас негативный взгляд: "РусАл" входит в фазу высоких капитальных затрат, которые будут направлены в том числе на экологические проекты, строительство второй очереди Богучанского завода и Ленинградского глиноземного завода. Такие проекты потребуют существенных вложений - закладываем ежегодные капзатраты в размере $1,6-1,7 млрд на ближайшие несколько лет. С учетом низких дивидендов от "Норникеля" крупные расходы создают риск увеличения долговой нагрузки. По нашим оценкам, бумаги "РусАла" торгуются с премией 15% по мультипликатору Р/Е".

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