Рубль утром дешевеет в паре с юанем на фоне геополитических рисков
По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,7955 руб. (+10,55 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 0,37 коп. ниже уровня действующего официального курса.
Доля платежей в российских рублях при оплате импортных поставок в РФ товаров и оказания услуг в сентябре 2024 года достигла нового максимума - 48,5%, превысив прежний рекордный уровень, зафиксированный в июле - 45,8%, следует из предварительных данных о валютной структуре внешнеторговых расчетов, опубликованных на сайте ЦБ РФ.
В то же время доля платежей в валютах недружественных государств при расчетах за импорт в РФ товаров и оказание услуг сентябре снизилась до нового минимума - 18,4% (прежний минимум был в июле - 20,7%).
Платежи за импорт в прочих валютах в третьем квартале 2024 года составляли примерно треть импортных платежей (в сентябре - 33% после 32% в августе и 33,5% в июле).
Доля платежей в рублях за российский экспорт в сентябре выросла до 42,8% после 40,8% в августе и 40,2% в июле. При этом выручка российских экспортеров в валютах недружественных государств в сентябре увеличилась до 18,3% после 17,7% в августе, 15,8% в июле и 15,7% в июне. Одновременно доля поступления в валютах дружественных государств снизилась в сентябре до 38,9% после 41,5% в августе и 44,0% в июле.
Суммарно доля платежей в российских рублях во внешнеторговых расчетах РФ в сентябре выросла до рекордных 45,3%, превысив прежний максимум, зафиксированный в июне (42,9%).
Цены на нефть умеренно поднимаются утром в понедельник, восстанавливаясь после падения по итогам прошлой недели.
Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск составляет $71,25 за баррель, что на 0,31% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли к этому времени на 0,13%, до $67,11 за баррель.
За прошлую неделю Brent опустилась в цене на 3,8%, WTI - на 4,8%, причем обе марки обновили минимумы с начала сентября.
Международное энергетическое агентство (МЭА) спрогнозировало профицит предложения нефти в размере свыше 1 млн баррелей в сутки в 2025 году, даже несмотря на продление ограничений на добычу нефти в странах ОПЕК+.
Также давление на нефть оказало укрепление доллара США после статданных, указавших на хорошее состояние американской экономики, и заявлений главы ФРС Джерома Пауэлла о том, что регулятор не будет спешить со снижением процентных ставок.