.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цены рублевых корпбондов в понедельник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в РФ в октябре ускорилась до 0,75%
Рост потребительских цен в октябре ускорился до 0,75% после повышения на 0,48% в сентябре, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция составила 8,54% после 8,63% месяцем ранее. Рост цен в октябре оказался чуть ниже прогнозов аналитиков
 
Медиарейтинг банков за октябрь 2024 года
В октябре 2024 года ведущие игроки банковского сектора - Сбербанк и ВТБ - сохранили свои позиции в ТОПе рейтинга медиаприсутствия СКАНа. Третье место по количеству упоминаний занял Альфа-Банк, по показателю Индекса заметности - Т-Банк,...
 
Что поможет утолить кадровый голод в туротрасли
К 2030 году дефицит кадров в туристической отрасли России достигнет 400 тыс. человек, заявил вчера министр экономического развития Максим Решетников на заседании комиссии Госсовета по туризму, проходившем под председательством помощника президента...
 
Сумму застрахованных ипотечных средств повысят в следующем году
Власти готовятся поднять сумму страхования ипотечных средств на эскроу-счетах при покупке жилья с нынешних 10 млн до 20 млн или даже до 30 млн рублей. Законопроект о повышении суммы страхования средств на эскроу-счетах при покупке жилья могут внести...
 
18 ноября 2024 года 09:57

Цены рублевых корпбондов в понедельник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 18 ноября. Цены рублевых корпоблигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы упали по итогам торгов в пятницу, инвесторы оценивали статданные и новости компаний. Розничные продажи в США в октябре увеличились на 0,4% относительно предыдущего месяца, сообщило в пятницу министерство торговли страны (аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,3%). В сентябре, согласно пересмотренным данным, показатель вырос на 0,8%, а не на 0,4%, как было объявлено ранее.

Объем промышленного производства в США в октябре уменьшился на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила Федеральная резервная система. Эксперты также ожидали снижения на 0,3%. Согласно пересмотренным данным, в сентябре промпроизводство в США уменьшилось на 0,5%, а не на 0,3%, как сообщалось ранее. Индекс Empire State Manufacturing вырос в ноябре до максимальных с декабря 2021 года 31,2 пункта с минус 14,3 пункта месяцем ранее, сообщил рассчитывающий его Федеральный резервный банк Нью-Йорка. Консенсус-прогноз предполагал минус 0,7 пункта в этом месяце.

Вместе с тем рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона в основном растут на торгах в понедельник, инвесторы оценивают немногочисленные статданные и новости компаний. Трейдеры также ждут решения Народного банка Китая (НБК, центробанк страны) в отношении ставки по кредитам первоклассным заемщикам (LPR) в среду и сведений об октябрьской динамике потребительских цен в Японии в пятницу. Китайский индекс Shanghai Composite прибавляет 1%, гонконгский Hang Seng - 0,9%. Значение южнокорейского индекса Kospi увеличилось на 1,7%. Австралийский S&P/ASX 200 поднимается на 0,3%. Значение японского Nikkei 225 уменьшается на 1,1%.

В свою очередь цены на нефть пытаются стабилизироваться утром в понедельник после падения по итогам прошлой недели. Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $71,1 за баррель, что на 0,08% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В прошлую пятницу эти контракты подешевели на 2,1%, до $71,04 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились к этому времени всего на 0,01%, до $67,01 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов упала на 2,5%, до $67,02 за баррель.

За прошлую неделю Brent опустилась в цене на 3,8%, WTI - на 4,8%, причем обе марки обновили минимумы с начала сентября. Главным негативным фактором стали "опасения излишка предложения на мировом рынке топлива, даже несмотря на "мягкую посадку" в американской экономике", отметил президент Strategic Energy & Economic Research Майкл Линч. Международное энергетическое агентство (МЭА) спрогнозировало профицит предложения нефти в размере свыше 1 млн баррелей в сутки в 2025 году, даже несмотря на продление ограничений на добычу нефти в странах ОПЕК+.

Также давление на нефть оказало укрепление курса доллара США после статданных, указавших на хорошее состояние американской экономики, и заявлений главы ФРС Джерома Пауэлла о том, что регулятор не будет спешить со снижением процентных ставок. Между тем данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США снизилось на одну и составило 478 единиц. Число газовых установок также понизилось на одну, до 101 единицы.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 15 ноября упала в 2,7 раза относительно предыдущего торгового дня, но осталась немного выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 13,434 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,61 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренно позитивную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в пятницу вырос на 0,27% и составил 103,04 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,29%, поднявшись до 925,47 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Почта России БО-002P-02" (+2,38%), "Аэрофлот П01-БО-01" (+1,14%) и "ГК Самолет БО-П12" (+0,7%), а в лидерах снижения - облигации "Газпромбанк-001Р-17Р" (-1,39%), "Атомэнергопром-001P-02" (-0,64%) и "Газпром Капитал БО-001Р-04" (-0,49%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Компания "Симпл" (входит в Simple Group) завершило размещение 2-летних дебютных облигаций серии 001P-01 объемом 1 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 12 ноября. По выпуску предусмотрены переменные ежемесячные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, плюс спред в размере 4,5% годовых. Мосбиржа в конце сентября зарегистрировала программу облигаций эмитента серии 001Р объемом до 10 млрд рублей. Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

Альфа-банк завершил размещение годового выпуска облигаций серии 001Р-15, реализовав 49,63% эмиссии на 248,2 млн рублей. Банк начал размещение дисконтного выпуска 18 октября по цене 96% от номинала.

НАО "Первое клиентское бюро" (ПКБ, ранее - "Первое коллекторское бюро") установило финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ 3-летних облигаций серии 001Р-06 объемом 1 млрд рублей на уровне 500 базисных пунктов. Купоны по выпуску будут переменными, рассчитываться как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки ЦБ РФ, плюс спред. Длительность 1-го купона - 2 дня, 2-37-й купоны - ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация: по 20% от номинала будет погашено в даты окончания 33-37-го купонов. Сбор заявок на выпуск прошел 15 ноября. Техразмещение запланировано на 20 ноября. Приобрести бумаги смогут только квалифицированные инвесторы.

АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) установило финальный ориентир ставки 1-го купона 5-летних облигаций серии 002P-04 с офертой через 3 года объемом не более 5 млрд рублей на уровне 25% годовых. Ориентиру соответствует доходность к оферте в размере 28,07% годовых. По выпуску предусмотрены фиксированные ежемесячные купоны. Сбор заявок на выпуск прошел 15 ноября. Техразмещение запланировано на 20 ноября. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам.

ПАО "ФосАгро" (MOEX: PHOR) установило финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ 5-летних облигаций с офертой через 2 года объемом 20 млрд рублей на уровне 200 базисных пунктов. По выпуску предусмотрены ежемесячные переменные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России, плюс спред. Сбор заявок на выпуск прошел 15 ноября. Техразмещение запланировано на 22 ноября. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N8.

Сбербанк России (MOEX: SBER) с 10:00 мск 18 ноября до 17:00 мск 21 ноября проведет сбор заявок на выпуск годовых облигаций серии 002P-SBER48 объемом 10 млрд рублей. По выпуску будут предусмотрены квартальные переменные купоны с привязкой к значению ставки RUONIA. Техразмещение выпуска начнется 22 ноября.

АО "Селектел" (Selectel, провайдер IT-инфраструктуры) в конце ноября планирует провести сбор заявок на выпуск 2,5-летних облигаций объемом 3 млрд рублей. Купоны по выпуску будут переменными и ежемесячными, определяться исходя из значения ключевой ставки Банка России плюс премия. Ориентир премии - не выше 400 базисных пунктов. Облигации будут размещены в целях финансирования инвестиционной программы.

ПАО "ФСК-Россети" (MOEX: FEES) определило ставку 29-32-го купонов облигаций серии БО-04 в размере 21% годовых. Компания разместила выпуск на 7 млрд рублей со сроком обращения 35 лет в декабре 2017 года. Ставка текущего квартального купона - 8% годовых, по займу 4 декабря предстоит исполнение оферты.

АФК "Система" (MOEX: AFKS) установила ставки 16-21 купонов облигаций 001Р-18 на уровне 22% годовых. Компания разместила 10-летний выпуск объемом 5 млрд рублей в марте 2021 года по ставке квартального купона 6,9% годовых.

ООО "Сибнефтехимтрейд" установило ставку 13-23-го купонов облигаций серии БО-03 на уровне 26% годовых. Компания начала размещение 5-летнего выпуска облигаций номинальным объемом 400 млн рублей в ноябре 2023 года и на текущий момент разместила бумаги на 223,4 млн рублей. Ставка 1-12-го ежемесячных купонов была установлена на уровне 18% годовых, 3 декабря 2024 года по выпуску предстоит исполнение оферты. По выпуску предусмотрено частично-досрочное погашение: по 16,67% от номинала будет погашено в даты окончания 55-59-го купонов; а также call-опционы в даты окончания 12-го, 24-го, 36-го и 48-го купонов.

ООО "Омега" установило ставку 5-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 25% годовых. Размещение дебютных бондов со сроком обращения 3,5 года номинальным объемом 600 млн рублей началось 24 июля. В настоящее время размещены бумаги на 459,5 млн рублей. Ставка ежемесячных купонов переменная. Формула для расчета: величина ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию на 5-й рабочий день до даты начала купонного периода, плюс 4% годовых. По займу предусмотрена амортизация: по 50% от номинала будет погашено в даты окончания 36-го и 42-го купонов.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) выкупило по оферте 14 млн 50 тыс. 384 облигации серии 30 по цене 100% от номинала, или 93,7% эмиссии. Компания разместила 15-летний выпуск в ноябре 2013 года по ставке 7,7% годовых. Ставки 23-24-го купонов установлены на уровне 22,5% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
19 ноября 2024 года 10:12
Рубль может вернуться в диапазон 13,5-13,75 руб. за юань - "Алор Брокер"
Курс валютной пары юань/рубль может вернуться в диапазон 13,5-13,75 руб. за юань в ближайшее время, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексей Антонов. "Неопределенная ситуация сложилась на валютном рынке. Пара юань/рубль вроде бы ушла выше коридора...    читать дальше
.
19 ноября 2024 года 09:55
Борьба за удержание уровня 2700п по индексу Мосбиржи во вторник продолжится - ПСБ
Вероятно продолжение борьбы за удержание уровня 2700 пунктов по индексу Мосбиржи на торгах во вторник, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов. "Рассчитываем, что поддержку рынку и ослаблению давления продавцов на "фишки" окажут уход...    читать дальше
.
19 ноября 2024 года 09:52
Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов
Москва. 19 ноября. Цены рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики под влиянием противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".    читать дальше
.
19 ноября 2024 года 09:42
Индекс Мосбиржи может продолжить снижение во вторник - "Алор Брокер"
Индекс Мосбиржи может продолжить снижение на торгах во вторник, полагает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексей Антонов. "Российский рынок акций на обострении геополитики в понедельник закономерно пошел вниз. Были попытки выкупить просадку, и может быть,...    читать дальше
.
19 ноября 2024 года 09:30
Возможно продолжение роста цены на золото в ближайшее время - БКС Экспресс
Возможно продолжение роста котировок золота в ближайшее время, считает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер. "Золото дороже $2620, тройская унция восстанавливается от годовой трендовой опоры на +3% после обвала с исторического пика почти на 10%. Техническое восстановление из-под $2550 полностью...    читать дальше
.
19 ноября 2024 года 09:16
Ключевые события вторника в РФ и мире - "Велес Капитал"
алитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут: - окончательный индекс потребительских цен еврозоны в октябре; - число разрешений на строительство и строительство новых домов в США в октябре; - собрание акционеров...    читать дальше
.
19 ноября 2024 года 09:10
Brent торгуется на уровне $73,4/барр.
Фондовые индексы США завершили понедельник без единой динамики. Рынки акций стран АТР движутся разнонаправленно во вторник. Цены на нефть слабо растут во вторник утром.    читать дальше
.
18 ноября 2024 года 19:43
Рубль в понедельник опустился в паре с юанем на фоне усилении геополитических рисков
Москва. 18 ноября. Китайский юань вырос на Московской бирже по итогам торгов в понедельник. Рубль подешевел на фоне новых геополитических рисков после того, как СМИ сообщили, что президент США Джо Байден санкционировал применение украинскими военными ракет ATACMS для нанесения ударов по российской территории.    читать дальше
.
18 ноября 2024 года 19:33
Рынок акций РФ начал неделю со снижения из-за эскалации геополитических рисков, лидировала в откате Транснефть
Москва. 18 ноября. Рынок акций РФ начал неделю со снижения из-за эмоциональных распродаж на фоне эскалации геополитических рисков вокруг конфликта на Украине, а также на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок; фактором поддержки во второй половине торгов выступила подросшая нефть (фьючерс на Brent поднялся до $73 за баррель). Индекс МосБиржи завершил день чуть выше 2720 пунктов после утреннего провала ниже 2700 пунктов, в лидерах отката выступили "префы" "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-8,5%) на фоне новосте    читать дальше
.
18 ноября 2024 года 19:10
Цены евробондов РФ в понедельник продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных изменений UST
Москва. 18 ноября. Котировки российских суверенных еврооблигаций в понедельник продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных ценовых изменений американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ практически не изменились.    читать дальше
.
18 ноября 2024 года 19:01
"КИТ Финанс Брокер" понизил прогнозную цену акций Софтлайна до 160 руб
"КИТ Финанс Брокер" понизил прогнозную стоимость акций "Софтлайна" с 200 рублей до 160 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании. "Софтлайн" представил финансовые результаты по МСФО за 9М2024 года. Оборот компании за отчётный период вырос на 35% г/г и составил 71,1...    читать дальше
.
18 ноября 2024 года 18:40
ЦБР, скорее всего, повысит ставку до 23% на декабрьском заседании - УК" Первая"
Банк России, скорее всего, повысит ключевую ставку до 23% годовых по итогам заседания 20 декабря 2024 года на фоне сохранения высокой инфляции, полагает старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк. "По оперативным данным Банка России, инфляционные ожидания населения в ноябре 2024 года остались на...    читать дальше
.
18 ноября 2024 года 18:05
"КИТ Финанс Брокер" понизил прогнозную цену акций Ростелекома до 82 руб
"КИТ Финанс Брокер" понизил прогнозную стоимость акций "Ростелекома" со 109 рублей до 82 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании. "Эмитент представил финансовые результаты за 3К24 и 9M24 по МСФО. Негативно оцениваем их и снижаем таргет по бумаге", - указывают...    читать дальше
.
18 ноября 2024 года 17:46
Рынок справедливо оценивает акции Совкомфлота в текущий момент - "Газпромбанк Инвестиции"
Российский фондовый рынок в текущий момент справедливо оценивает акции "Совкомфлота", считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Эмитент представил финансовые результаты по МСФО за девять месяцев 2024 года. Положительное влияние на них оказало снижение финансовых расходов вследствие...    читать дальше
.
18 ноября 2024 года 17:22
SberCIB сохраняет позитивную оценку акций Совкомбанка
SberCIB Investment Research сохраняет позитивную оценку перспектив котировок акций Совкомбанка, сообщается в материале инвестбанка. Эмитент отчитался за третий квартал 2024 года. Разовые факторы, в том числе положительная переоценка ХКФ банка (работает под брендом Хоум банк), поддержали результаты...    читать дальше
.
Страница 1 из 3
.
1
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.