Цены рублевых корпбондов в понедельник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 18 ноября. Цены рублевых корпоблигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы упали по итогам торгов в пятницу, инвесторы оценивали статданные и новости компаний. Розничные продажи в США в октябре увеличились на 0,4% относительно предыдущего месяца, сообщило в пятницу министерство торговли страны (аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,3%). В сентябре, согласно пересмотренным данным, показатель вырос на 0,8%, а не на 0,4%, как было объявлено ранее.

Объем промышленного производства в США в октябре уменьшился на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила Федеральная резервная система. Эксперты также ожидали снижения на 0,3%. Согласно пересмотренным данным, в сентябре промпроизводство в США уменьшилось на 0,5%, а не на 0,3%, как сообщалось ранее. Индекс Empire State Manufacturing вырос в ноябре до максимальных с декабря 2021 года 31,2 пункта с минус 14,3 пункта месяцем ранее, сообщил рассчитывающий его Федеральный резервный банк Нью-Йорка. Консенсус-прогноз предполагал минус 0,7 пункта в этом месяце.

Вместе с тем рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона в основном растут на торгах в понедельник, инвесторы оценивают немногочисленные статданные и новости компаний. Трейдеры также ждут решения Народного банка Китая (НБК, центробанк страны) в отношении ставки по кредитам первоклассным заемщикам (LPR) в среду и сведений об октябрьской динамике потребительских цен в Японии в пятницу. Китайский индекс Shanghai Composite прибавляет 1%, гонконгский Hang Seng - 0,9%. Значение южнокорейского индекса Kospi увеличилось на 1,7%. Австралийский S&P/ASX 200 поднимается на 0,3%. Значение японского Nikkei 225 уменьшается на 1,1%.

В свою очередь цены на нефть пытаются стабилизироваться утром в понедельник после падения по итогам прошлой недели. Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $71,1 за баррель, что на 0,08% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В прошлую пятницу эти контракты подешевели на 2,1%, до $71,04 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились к этому времени всего на 0,01%, до $67,01 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов упала на 2,5%, до $67,02 за баррель.

За прошлую неделю Brent опустилась в цене на 3,8%, WTI - на 4,8%, причем обе марки обновили минимумы с начала сентября. Главным негативным фактором стали "опасения излишка предложения на мировом рынке топлива, даже несмотря на "мягкую посадку" в американской экономике", отметил президент Strategic Energy & Economic Research Майкл Линч. Международное энергетическое агентство (МЭА) спрогнозировало профицит предложения нефти в размере свыше 1 млн баррелей в сутки в 2025 году, даже несмотря на продление ограничений на добычу нефти в странах ОПЕК+.

Также давление на нефть оказало укрепление курса доллара США после статданных, указавших на хорошее состояние американской экономики, и заявлений главы ФРС Джерома Пауэлла о том, что регулятор не будет спешить со снижением процентных ставок. Между тем данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США снизилось на одну и составило 478 единиц. Число газовых установок также понизилось на одну, до 101 единицы.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 15 ноября упала в 2,7 раза относительно предыдущего торгового дня, но осталась немного выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 13,434 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,61 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренно позитивную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в пятницу вырос на 0,27% и составил 103,04 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,29%, поднявшись до 925,47 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Почта России БО-002P-02" (+2,38%), "Аэрофлот П01-БО-01" (+1,14%) и "ГК Самолет БО-П12" (+0,7%), а в лидерах снижения - облигации "Газпромбанк-001Р-17Р" (-1,39%), "Атомэнергопром-001P-02" (-0,64%) и "Газпром Капитал БО-001Р-04" (-0,49%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Компания "Симпл" (входит в Simple Group) завершило размещение 2-летних дебютных облигаций серии 001P-01 объемом 1 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 12 ноября. По выпуску предусмотрены переменные ежемесячные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, плюс спред в размере 4,5% годовых. Мосбиржа в конце сентября зарегистрировала программу облигаций эмитента серии 001Р объемом до 10 млрд рублей. Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

Альфа-банк завершил размещение годового выпуска облигаций серии 001Р-15, реализовав 49,63% эмиссии на 248,2 млн рублей. Банк начал размещение дисконтного выпуска 18 октября по цене 96% от номинала.

НАО "Первое клиентское бюро" (ПКБ, ранее - "Первое коллекторское бюро") установило финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ 3-летних облигаций серии 001Р-06 объемом 1 млрд рублей на уровне 500 базисных пунктов. Купоны по выпуску будут переменными, рассчитываться как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки ЦБ РФ, плюс спред. Длительность 1-го купона - 2 дня, 2-37-й купоны - ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация: по 20% от номинала будет погашено в даты окончания 33-37-го купонов. Сбор заявок на выпуск прошел 15 ноября. Техразмещение запланировано на 20 ноября. Приобрести бумаги смогут только квалифицированные инвесторы.

АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) установило финальный ориентир ставки 1-го купона 5-летних облигаций серии 002P-04 с офертой через 3 года объемом не более 5 млрд рублей на уровне 25% годовых. Ориентиру соответствует доходность к оферте в размере 28,07% годовых. По выпуску предусмотрены фиксированные ежемесячные купоны. Сбор заявок на выпуск прошел 15 ноября. Техразмещение запланировано на 20 ноября. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам.

ПАО "ФосАгро" (MOEX: PHOR) установило финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ 5-летних облигаций с офертой через 2 года объемом 20 млрд рублей на уровне 200 базисных пунктов. По выпуску предусмотрены ежемесячные переменные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России, плюс спред. Сбор заявок на выпуск прошел 15 ноября. Техразмещение запланировано на 22 ноября. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N8.

Сбербанк России (MOEX: SBER) с 10:00 мск 18 ноября до 17:00 мск 21 ноября проведет сбор заявок на выпуск годовых облигаций серии 002P-SBER48 объемом 10 млрд рублей. По выпуску будут предусмотрены квартальные переменные купоны с привязкой к значению ставки RUONIA. Техразмещение выпуска начнется 22 ноября.

АО "Селектел" (Selectel, провайдер IT-инфраструктуры) в конце ноября планирует провести сбор заявок на выпуск 2,5-летних облигаций объемом 3 млрд рублей. Купоны по выпуску будут переменными и ежемесячными, определяться исходя из значения ключевой ставки Банка России плюс премия. Ориентир премии - не выше 400 базисных пунктов. Облигации будут размещены в целях финансирования инвестиционной программы.

ПАО "ФСК-Россети" (MOEX: FEES) определило ставку 29-32-го купонов облигаций серии БО-04 в размере 21% годовых. Компания разместила выпуск на 7 млрд рублей со сроком обращения 35 лет в декабре 2017 года. Ставка текущего квартального купона - 8% годовых, по займу 4 декабря предстоит исполнение оферты.

АФК "Система" (MOEX: AFKS) установила ставки 16-21 купонов облигаций 001Р-18 на уровне 22% годовых. Компания разместила 10-летний выпуск объемом 5 млрд рублей в марте 2021 года по ставке квартального купона 6,9% годовых.

ООО "Сибнефтехимтрейд" установило ставку 13-23-го купонов облигаций серии БО-03 на уровне 26% годовых. Компания начала размещение 5-летнего выпуска облигаций номинальным объемом 400 млн рублей в ноябре 2023 года и на текущий момент разместила бумаги на 223,4 млн рублей. Ставка 1-12-го ежемесячных купонов была установлена на уровне 18% годовых, 3 декабря 2024 года по выпуску предстоит исполнение оферты. По выпуску предусмотрено частично-досрочное погашение: по 16,67% от номинала будет погашено в даты окончания 55-59-го купонов; а также call-опционы в даты окончания 12-го, 24-го, 36-го и 48-го купонов.

ООО "Омега" установило ставку 5-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 25% годовых. Размещение дебютных бондов со сроком обращения 3,5 года номинальным объемом 600 млн рублей началось 24 июля. В настоящее время размещены бумаги на 459,5 млн рублей. Ставка ежемесячных купонов переменная. Формула для расчета: величина ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию на 5-й рабочий день до даты начала купонного периода, плюс 4% годовых. По займу предусмотрена амортизация: по 50% от номинала будет погашено в даты окончания 36-го и 42-го купонов.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) выкупило по оферте 14 млн 50 тыс. 384 облигации серии 30 по цене 100% от номинала, или 93,7% эмиссии. Компания разместила 15-летний выпуск в ноябре 2013 года по ставке 7,7% годовых. Ставки 23-24-го купонов установлены на уровне 22,5% годовых.