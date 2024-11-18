Возможен рост индекса Мосбиржи в понедельник - "Цифра брокер"

Возможен рост индекса Мосбиржи в направлении уровня 2825 пунктов на торгах в понедельник, сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер".

Поддержку рынку окажут стабилизация в сегменте ОФЗ, дальнейшее ослабление рубля и позитивные корпоративные результаты, указывают эксперты.

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