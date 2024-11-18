Рынок ОФЗ перейдет к консолидации на ближайшие недели - ПСБ

Рынок рублевых гособлигаций, вероятно, перейдет к консолидации с приближением декабрьского заседания ЦБ РФ по ключевой ставке, говорится в материале управляющего по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Грицкевича.

Индекс RGBI по итогам прошлой недели вновь закрылся ростом - у отметки 100,5 пунктов; а доходность индекса снизилась на 30 базисных пунктов (б.п.) - до 18,15% годовых, констатирует эксперт. Таким образом, отмечает он, рынок продолжает рассчитывать на снижение геополитической премии в следующем году.

"Считаем, что на текущий момент большая часть позитива рынком уже отыграна и ближайшей интригой выступает декабрьское заседание ЦБ. Учитывая текущий инфляционный тренд, который пока укладывается в прогнозный диапазон ЦБ по итогам года (8-8,5%) можно рассчитывать на умеренное повышение ставки (+100 б.п.), что должно дать дополнительный импульс для восстановления котировок среднесрочных и длинных ОФЗ, - пишет Грицкевич в обзоре. - Вместе с тем данное восстановление, вероятно, будет растянуто по времени за счет сохранения повышенного предложения со стороны Минфина".

Аналитик ПСБ ожидает, что в ближайшие недели рынок ОФЗ останется вблизи текущих значений (в понедельник, 18 ноября, вероятен возврат индекса RGBI к 100 пунктам из-за внешних факторов). А на горизонте до конца 2025 года, котировки ОФЗ-ПД сохраняют существенный потенциал для восстановления, считает Грицкевич. "Рекомендуем начать осторожно увеличивать долю бумаг с фиксированным купоном, основную часть портфеля держа в коротких флоатерах", - указывает он.

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