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15 ноября 2024 года 20:00

Рынок акций РФ на неделе растерял "бычий" настрой из-за инфляционного давления

Рынок акций РФ на прошедшей торговой неделе растерял "бычий" настрой, игроки фиксировали прибыль после короткого ралли, подогретого ранее победой республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США. Ухудшению настроений во второй половине недели оказали свежие данные Росстата, показавшие сохранение высокой инфляции в стране, что усилило опасения ужесточения монетарной политики ЦБ РФ. Индекс МосБиржи, поднимавшийся в начале недели к рубежу 2800 пунктов, завершил пятидневку в районе 2740 пунктов, причем поддержку индикатору оказало ослабление рубля.

В период со 11 по 15 ноября индекс МосБиржи вырос на 0,2% и составил 2739,21 пункта, индекс РТС потерял 2% и достиг 862,94 пункта. Январский фьючерс на нефть Brent подешевел до $72,0 за баррель (-2,6%). Официальный курс доллара США, установленный Банком России, за неделю вырос до 99,9971 руб./$1 (+2,16 рубля).

Рынок акций РФ начал неделю с роста на ослаблении опасений относительно дальнейшего роста ключевой ставки ЦБ РФ после выхода свежих данных о замедлении инфляции в России, а также на надеждах на уменьшение геополитической напряженности после победы Трампа на президентских выборах в США. Индекс МосБиржи превысил 2785 пунктов во главе с акциями "Юнипро" (+8,1%) и АФК "Система" (+6,6%).

Согласно вышедшим в пятницу вечером 8 ноября данным Росстата, инфляция в РФ с 29 октября по 5 ноября (из-за праздника расчет был за 8 дней, а не традиционные 7 дней) составила 0,19% после 0,27% с 22 по 28 октября. Из недельных данных за конец октября - начало ноября этого и прошлого годов следует, что на 5 ноября годовая инфляция в РФ замедлилась до 8,39% с 8,57% на 28 октября, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

Сбербанк (+3%) за 10 месяцев 2024 года нарастил чистую прибыль по РСБУ на 5,2% - до 1 трлн 327,5 млрд руб. Чистая прибыль в октябре текущего года составила 134,2 млрд руб., увеличившись на 1% г/г).

Чистая прибыль ГК "Русагро" (+3,4% расписки), одного их ведущих агрохолдингов РФ, в III квартале 2024 года составила 15,9 млрд рублей, что на 37% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Выручка выросла на 6%, до 76,2 млрд рублей.

Нефть Brent в понедельник откатилась ниже $72 за баррель из-за разочарования инвесторов по поводу стимулов в Китае и на фоне укрепления доллара.

Во вторник рынок акций РФ скорректировался вниз из-за фиксации прибыли игроками на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и упавших металлов, фактором поддержки выступила подросшая нефть (фьючерс на Brent отскочил выше $72 за баррель). Индекс МосБиржи опустился ниже 2760 пунктов, при этом лидировали в снижении бумаги "Юнипро" (-3%) и просевшие после квартального отчета по МСФО акции "Ростелекома" (-3,2% и -3,3% "префы").

Выручка ПАО "Ростелеком" по МСФО в III квартале составила 193 млрд рублей, что на 11% больше в годовом выражении. Прибыль до налогообложения в III квартале составила 6,1 млрд рублей, что в 2,9 раза меньше, чем за тот же период 2023 года (17,6 млрд рублей). Чистый убыток "Ростелекома" в III квартале составил 6,7 млрд рублей против чистой прибыли в размере 13,6 млрд рублей в III квартале 2023 года.

ПАО "Ростелеком" подготовило новую стратегию развития до 2030 года, в I полугодии 2025 года представит ее совету директоров после согласования с госорганами, сообщил президент компании Михаил Осеевский. Ранее компания планировала представить стратегию во II полугодии 2024 года.

Пассажиропоток группы "Аэрофлот" (-1,4%) в октябре 2024 года вырос на 14,2% относительно того же месяца прошлого года, до 4,8 млн человек, сообщила компания. В сентябре рост пассажиропотока составил 16,4%.

Страны ОПЕК в октябре увеличили добычу нефти на 466 тыс. б/с к уровню сентября (до 26,53 млн б/с), в основном за счет Ливии, при этом страны, участвующие в соглашении ОПЕК+, извлекали на 150 тыс. б/с ниже планируемого - с учетом ограничений и компенсаций за ранее недосокращенную добычу - уровня.

ОПЕК понизила прогноз роста спроса на нефть в 2024 году еще на 110 тыс. баррелей в сутки - теперь до 1,82 млн б/с, то есть потребление нефти в мире в нынешнем году, как ожидается, составит 104 млн б/с. Коммерческие запасы стран ОЭСР в сентябре снизились на 7,5 млн баррелей.

ПАО "М.Видео" (-1,7%) за 9 месяцев 2024 года увеличило общие продажи (GMV) на 8% год к году (до 387 млрд рублей), сообщила группаы. В III квартале GMV составил 140 млрд рублей против 140,3 млрд рублей годом ранее.

Выросли акции ПАО "Южуралзолото" (+11,8%) на фоне известий, что Уральское управление Ростехнадзора сняло запрет на ведение горных работ на карьерах компании - "Курасан", "Южный Курасан", "Березняковский".

В среду рынок акций РФ консолидировался при смешанной динамике цен blue chips на фоне ослабления рубля, негативных сигналов с внешних фондовых и сырьевых площадок (нефть Brent опустилась ниже $71,5 за баррель) и ожиданий свежих данных Росстата по инфляции. Индекс МосБиржи завершил день в районе 2764 пунктов, при этом лучше рынка выглядели акции ПАО "ФСК-Россети" (+3,6%) и расписки Ozon (+3,4%), аутсайдерами - бумаги "Ростелекома" (-2,2%).

Совет директоров ПАО "Лензолото" (+5,4% и +1,3% "префы") рекомендовал выплатить 1,184 тыс. рублей на обыкновенные акции по итогам 9 месяцев, а дивиденды на привилегированные акции совет рекомендовал не выплачивать.

Негативным фактором для китайских и гонконгских акций стала новость, что Трамп планирует назначить сенатора Марко Рубио на пост госсекретаря. Тот известен как сторонник жесткой внешнеторговой политики, и его назначение увеличит риски введения новых пошлин на импорт китайских товаров.

На нефтяном рынке вечером в среду цены просели после выхода статистики по инфляции в США, темпы которой выросли в октябре по сравнению с сентябрем (индекс CPI вырос на 2,6% после роста на 2,4% в сентябре - это первое ускорение инфляции за семь месяцев).

ОПЕК во вторник ухудшила прогноз роста спроса на нефть в 2024 году еще на 107 тыс. баррелей в сутки - до 1,82 млн б/с. Таким образом, потребление в этом году, как ожидается, составит 104 млн б/с, сообщается в ежемесячном отчете. Кроме того, прогноз роста спроса в 2025 году был снижен еще на 103 тыс. б/с - до 1,5 млн б/с. В результате теперь ОПЕК предполагает, что общий объем потребления составит 105,57 млн б/с. Картель ухудшил оценки спроса уже в четвертый раз, отметил портал Trading Economics.

После закрытия основных торгов на Мосбирже в среду Росстат опубликовал свежие данные по инфляции, которая с 6 по 11 ноября (из-за праздника расчет был за 6 дней, а не традиционные 7 дней) составила 0,30% после 0,19% с 29 октября по 5 ноября. В октябре инфляция в России составила 0,75% после 0,48% в сентябре и 0,20% в августе, сообщило ведомство. Эта статистика вызвала распродажи на вечерних торгах.

В четверг рынок акций РФ снизился, отыгрывая данные Росстата о сохраняющейся высокой инфляции в России, фактором поддержки выступила подросшая нефть (фьючерс на нефть Brent поднялся в район $73 за баррель) и ослабление рубля. Индекс МосБиржи откатился ниже 2700 пунктов, в лидерах снижения выступили акции ПАО "Группа компаний ПИК" (-6,3%) и АФК "Система" (-5,2%).

Высокие темпы инфляции в России подогрели опасения дальнейшего ужесточения монетарной политики ЦБ РФ.

Негативом для акций "Татнефти" (-4%) стали рекомендации совета директоров по дивидендам за 9 месяцев, не оправдавшие ожидания инвесторов. Совет директоров рекомендовал выплаты в размере 55,59 руб. на акцию каждого типа с учетом ранее выплаченных за первое полугодие (38,2 руб. на бумагу). Таким образом, по итогам III квартала акционеры могут получить по 17,39 руб. на акцию, что соответствует 75% чистой прибыли компании по РСБУ (53,93 млрд руб. в III квартале и 172,4 млрд рублей за 9 месяцев). Консенсус предполагал, что по итогам III квартала компания может выплатить порядка 24,18 рубля на акцию. Дата закрытия реестра акционеров под выплаты - 8 января 2025 года.

На фоне ослабления рубля подорожали в четверг "префы" "Сургутнефтегаза" (+1%).

Поддержку нефти в четверг оказали сигналы сокращения запасов топлива в США и улучшение прогноза мирового спроса от экспертов Международного энергетического агентства (МЭА). В частности, МЭА повысило прогноз увеличения спроса на нефти в мире на 2024 год на 59 тыс. баррелей в сутки, до 921 тыс. б/с.

В пятницу рынок акций РФ умеренно подрос в рамках коррекции, в то время как внешние фондовые площадки подавали смешанные сигналы и подешевела нефть (фьючерс на Brent просел в район $72 за баррель), что сдерживало покупателей в преддверии выходных. Индекс МосБиржи на фоне ослабления рубля поднялся к 2740 пунктам, лидировали в росте акции ОК "Русал" (+5,7%).

Чистая прибыль ПАО "Совкомфлот" (+0,5%) по МСФО в третьем квартале 2024 года составила $181,105 млн по сравнению с $206,171 млн в аналогичном периоде прошлого года, говорится в отчете компании. Результат оказался лучше консенсус-прогноза, предполагавшего чистую прибыль СКФ на уровне $126 млн.

Также ПАО "Совкомфлот" подтвердил политику по выплате дивидендов в размере не менее 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО в рублях, сообщила компания.

Глава ФРС США Джером Пауэлл в ходе выступления в Далласе отметил, что последние статданные указывают на хорошее состояние американской экономики, а это позволяет руководству центробанка осторожно подходить к смягчению денежно-кредитной политики. На этом фоне рынок акций США в конце недели снизился.

В период с 11 по 15 ноября среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней Мосбиржи, лучше рынка выглядели бумаги ПАО "Южуралзолото" (+11%), ПАО "Россети Центр" (+10%), "ТГК-14" (+10%); хуже рынка оказались "префы" "Ростелекома" (-5%), бумаги "Русснефти" (-4%), ПАО "Группа Позитив" (-4%).

Рынок акций РФ на следующей неделе может остаться под давлением продавцов на ожиданиях роста ставки ЦБ РФ в декабре, если нефть не сформирует позитивный сигнал из-за возможной эскалации геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Для индекса МосБиржи коридор колебаний на неделе может составить 2650-2800 пунктов, для индекса РТС - 830-880 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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