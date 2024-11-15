Рубль в пятницу сумел отыграть дневные потери и повысился в паре с юанем перед выходными днями

Москва. 15 ноября. Китайский юань развернулся вниз на Московской бирже по итогам торгов в пятницу после роста в первую половину дня до максимальных отметок с октября 2023 года. Рубль укрепился перед выходными днями на нейтральном новостном фоне.

Курс юаня в 19:00 мск составил 13,69 руб., что на 2,5 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее в ходе торгов юань рос до 13,85 руб., впервые 9 октября 2023 года.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 15 ноября на 65,23 копейки, до 99,018 руб./$1, и увеличил курс евро на 21,15 копейки, до 104,5016 руб./EUR1.

Реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств - основных торговых партнеров России в октябре 2024 года снизился на 4,1% по отношению к сентябрю, согласно предварительной оценке ЦБ РФ, опубликованной на его сайте.

В январе-октябре 2024 года реальный эффективный курс рубля снизился на 0,5%.

"Рубль начал неделю с тенденции к укреплению вплоть до отметки 13,45 за юань. Полагаем, что это было связано со снижением юаневых ставок на рынке, которые упали с примерно 20% до 2,5%. Начиная со среды курс рубля перешел к ослаблению, достигнув уровня 13,85 за юань. Мы считаем, что в ближайшее время курс будет варьироваться в диапазоне 13,6-13,9 за юань. При этом ближе к концу месяца, по мере заведения экспортерами валютной выручки для уплаты налогов, рубль на бирже может вновь перейти к укреплению", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке старший аналитик департамента анализа рыночной конъюнктуры Газпромбанка (MOEX: GZPR) Александр Камышанский.

"Рубль поначалу продолжал быстро дешеветь к юаню, который достигал 13,85 руб. впервые с октября 2023 г. Затем российская валюта стала активно возвращать утраченные позиции и вышла в небольшой плюс. Поддержку рублю могли оказать продажи иностранной валюты многими спекулянтами, которые решили зафиксировать быструю прибыль, полученную в результате мощного восходящего движения курсов основных валют к российской. Главные фундаментальные факторы для рубля остаются неблагоприятными. Прежде всего это сокращение импорта в количественном выражении из-за санкций и геополитики, а также в денежном - под воздействием подешевевшей нефти. В результате снижается предложение инвалюты, спрос на которую увеличивается благодаря восстановлению импорта", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Цены на нефть остаются в минусе вечером в пятницу на сохраняющихся опасениях избытка предложения топлива на мировом рынке.

Котировки январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 мск понизились на 0,34%, до $72,3 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к указанному времени на 0,41%, до $68,41 за баррель.

Международное энергетическое агентство (МЭА) в четверг спрогнозировало избыток предложения нефти в следующем году на фоне замедления роста спроса в Китае и увеличения глобальной добычи. Излишек нефти может оказаться еще больше, если ОПЕК+ начнет постепенно наращивать поставки.

Дополнительное давление на котировки оказывают данные о динамике промышленного производства в Китае.

Как стало известно в пятницу, промпроизводство в стране в октябре увеличилось на 5,3% в годовом выражении. Темпы роста снизились по сравнению с 5,4% в сентябре, тогда как средний прогноз опрошенных Trading Economics аналитиков предусматривал ускорение до 5,6%.

Цены на нефть Urals в первой половине ноября находятся в диапазоне $60,8-61,8 за баррель по сравнению с $62,5-63 за баррель по итогам октября, при этом дисконты к эталонной котировке "Североморский датированный" (NSD, отражает стоимость корзины из североморских сортов Брент, Фортиз, Осеберг, Экофиск и Тролль, а также американского сорта WTI Мидленд) находятся на уровнях $12,5-13,5 против $12,6-13,1 за баррель в октябре, следует из данных Argus, с которыми ознакомился "Интерфакс".

Цена другого сорта российской нефти - ESPO, продаваемого из порта Козьмино на востоке страны, - снизилась в первой половине месяца до $70,5 против $71 в октябре, а дисконт сузился с $2,5 за баррель до $2,2 за барр.

Санкции стран G7 в отношении российской нефти изменили структуру мировых поставок - нефть из РФ стала направляться в Индию и Китай, а не Европу. Основная часть Urals идет в Индию, но около 200 тыс. б/с направляется в Китай, что более чем в три раза превышает типичные 60 тыс. б/с в период до 2022 года. Эта нефть стала более привлекательной, недорогой альтернативой сернистых сортов с Ближнего Востока для китайских компаний. В КНР Urals конкурирует с Arab Light и Iranian Light.

С начала июня Argus запустил новую котировку российской нефти Urals с поставкой в Китай. Так, в первой половине ноября Urals в китайской провинции Shandong продавалась по $72,5/барр. по сравнению с $73,7/барр. в октябре. Здесь дисконт к ICE Brent чуть увеличивается - с $0,62 до $0,8 за баррель.

Ставки межбанковского кредитного рынка в пятницу преимущественно выросли относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 14 ноября опустилась на 39 базисных пунктов - до 20,7% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц, напротив, повысилась на 7 базисных пунктов - до 19,91% годовых, версия на три месяца увеличилась на 4 базисных пункта, до 19,25% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев прибавила 3 базисных пункта относительно предыдущего торгового дня и в пятницу составила 18,24% годовых.

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