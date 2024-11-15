"Финам" повысил рейтинг акций China Construction Bank до "покупать"

"Финам" повысил рейтинг акций China Construction Bank (CCB) класса H с "держать" до "покупать" с целевой ценой на горизонте 12 месяцев HKD6,85, что предполагает апсайд 16,5% с текущих уровней, сообщается в материале инвесткомпании.

"Мы с осторожным оптимизмом оцениваем перспективы China Construction Bank, - сообщает аналитик Игорь Додонов. - Благодаря масштабным стимулам со стороны властей экономика КНР в ближайшие годы, вероятно, продолжит показывать темпы роста, превышающие среднемировые. На таком фоне следует ожидать сохранения высокого спроса на финансовые услуги в стране, что поддержит бизнес CCB, учитывая прочную позицию банка в секторе. И хотя динамика финпоказателей CCB в предстоящие кварталы, вероятно, останется довольно сдержанной, мы считаем, что недооцененность по отношению к аналогам и неплохая дивдоходность делают бумаги банка интересными для среднесрочных инвестиций".

China Construction Bank (CCB) - один из крупнейших банков Китая и мира по величине активов, входит в "Большую четверку" ведущих госбанков страны.

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