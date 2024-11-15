.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / "Финам" повысил рейтинг акций China Construction Bank до "покупать"
.
15 ноября 2024 года 19:02
"Финам" повысил рейтинг акций China Construction Bank до "покупать"
"Финам" повысил рейтинг акций China Construction Bank (CCB) класса H с "держать" до "покупать" с целевой ценой на горизонте 12 месяцев HKD6,85, что предполагает апсайд 16,5% с текущих уровней, сообщается в материале инвесткомпании. "Мы с осторожным оптимизмом оцениваем перспективы China Construction Bank, - сообщает аналитик Игорь Додонов. - Благодаря масштабным стимулам со стороны властей экономика КНР в ближайшие годы, вероятно, продолжит показывать темпы роста, превышающие среднемировые. На таком фоне следует ожидать сохранения высокого спроса на финансовые услуги в стране, что поддержит бизнес CCB, учитывая прочную позицию банка в секторе. И хотя динамика финпоказателей CCB в предстоящие кварталы, вероятно, останется довольно сдержанной, мы считаем, что недооцененность по отношению к аналогам и неплохая дивдоходность делают бумаги банка интересными для среднесрочных инвестиций". China Construction Bank (CCB) - один из крупнейших банков Китая и мира по величине активов, входит в "Большую четверку" ведущих госбанков страны. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: КИТАЙ-БАНКИ-CCB-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
.
15 ноября 2024 года 20:00
Рынок акций РФ на прошедшей торговой неделе растерял "бычий" настрой, игроки фиксировали прибыль после короткого ралли, подогретого ранее победой республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США. Ухудшению настроений во второй половине недели оказали свежие данные Росстата, показавшие сохранение высокой инфляции в стране, что усилило опасения ужесточения монетарной политики ЦБ РФ. Индекс МосБиржи, поднимавшийся в начале недели к рубежу 2800 пунктов, завершил пятидневку в районе 2740 пунктов, причем поддержку индикатору оказало ослабление рубля. читать дальше
.15 ноября 2024 года 19:36
Москва. 15 ноября. Рынок акций РФ в пятницу скорректировался вверх после снижения днем ранее, причем отскок рублевых цен усилился за счет ослабления рубля, в то время как внешние фондовые площадки подавали смешанные сигналы, а нефть отыграла большую часть дневного снижения (фьючерс на Brent отскочил в район $72 за баррель). Индекс МосБиржи поднялся к 2740 пунктам во главе с бумагами ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+5,7%) и "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+3,9%). читать дальше
.15 ноября 2024 года 19:13
Москва. 15 ноября. Китайский юань развернулся вниз на Московской бирже по итогам торгов в пятницу после роста в первую половину дня до максимальных отметок с октября 2023 года. Рубль укрепился перед выходными днями на нейтральном новостном фоне. читать дальше
.15 ноября 2024 года 18:51
Москва. 15 ноября. Котировки российских еврооблигаций по итогам недели продемонстрировали боковую динамику, несмотря на умеренное снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ слегка сузились. читать дальше
.15 ноября 2024 года 18:43
"Финам" подтверждает рейтинг акций Southern Co. на уровне "держать" с прогнозной ценой $83,5 за штуку, что предполагает потенциал снижения на 3% с текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Несмотря на урон от мощнейшего урагана "Хелен", Southern продемонстрировала неплохие... читать дальше
.15 ноября 2024 года 18:29
Ключевая ставка ЦБ РФ на заседании в декабре, вероятнее всего, будет повышена до 23%, полагает старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк. "Инфляция резко выросла, основная причина - продолжающееся ускорение роста цен на продукты питания, - отмечает эксперт. - Регулятору необходимо принимать... читать дальше
.15 ноября 2024 года 17:47
"Финам" подтверждает рейтинг акций МКПАО "Хэдхантер" на уровне "покупать" с целевой ценой 5280 руб. за штуку, что соответствует потенциалу роста на 18,7% после коррекции, сообщается в материале инвесткомпании. Полная ожидаемая доходность с учетом дивидендов составляет 39,1%. "Хэдхантер"... читать дальше
.15 ноября 2024 года 17:16
"Т-Инвестиции" подтверждают рекомендацию "держать" для акций "Совкомфлота" по результатам финвнсовой отчетности компании за 9М24, сообщается в комментарии. "Результаты судоходной компании за третий квартал и девять месяцев 2024 года оказались ожидаемо ниже высокой базы прошлого года, - отмечают... читать дальше
.15 ноября 2024 года 16:30
Аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" обновили состав Топ-10 акций российских компаний, добавив привилегированные акции "Сургутнефтегаза" и исключив бумаги "Займера", сообщается в материале. Текущий состав топ-списка: "Норникель", "Яндекс", "Хэдхантер", "МД Медикал Груп", Сбербанк, "ЛУКОЙЛ",... читать дальше
.15 ноября 2024 года 16:04
Дивидендная доходность акций "Совкомфлота" за 2024 год может составить около 12,5% годовых, полагает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова. "Выручка компании по МСФО за 9М24 сократилась на 16,2% г/г, EBITDA - на 31,5%, чистая прибыль упала на 28%, - напоминает аналитик. - Снижение... читать дальше
.15 ноября 2024 года 15:37
Москва. 15 ноября. Китайский юань растет на Московской бирже днем в пятницу; рубль заметно слабеет на фоне дешевеющей нефти. Курс юаня в 15:00 мск составил 13,7825 руб., что на 6,75 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
.15 ноября 2024 года 15:32
Акции Совкомбанка остаются привлекательными для долгосрочного инвестора, полагают эксперты сервиса "Газпромбанк Инвестиции". "Совкомбанк представил результаты по МСФО за девять месяцев 2024 года, продемонстрировав существенный рост доходов, который перешел в рост величины регулярной чистой... читать дальше
.15 ноября 2024 года 15:02
Жесткая политика ЦБ бьет по прибыли Совкомбанка, отмечается в комментарии аналитиков "Т-Инвестиций". "Совкомбанк отчитался за третий квартал и девять месяцев 2024 года. Чистая процентная маржа в третьем квартале сократилась на 1,5 п.п. (до 5,3%) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, -... читать дальше
.15 ноября 2024 года 14:33
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "держать" для акций МКПАО "Хэдхантер" с целевой ценой 4700 рублей за бумагу, позитивно оценив финрезультаты компании за третий квартал и девять месяцев 2024 года, сообщается в комментарии аналитиков брокера. "Компания продолжила показывать сильные темпы роста... читать дальше
.15 ноября 2024 года 14:02
Индекс S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 5900-5970 пунктов в пятницу, считает аналитик Freedom Finance Global Вячеслав Ободников. "Фьючерсы на основные индексы акций США продолжают двигаться вниз. Азиатские фондовые площадки демонстрируют смешанную динамику после выхода... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.