Цены евробондов РФ продемонстрировали за неделю боковую динамику, несмотря на снижение UST

Москва. 15 ноября. Котировки российских еврооблигаций по итогам недели продемонстрировали боковую динамику, несмотря на умеренное снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ слегка сузились.

Ситуация в секторе российских еврооблигаций 12 ноября была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону.

Цены US Treasuries во вторник продемонстрировали умеренное снижение в ожидании выступления ряда членов руководства Федеральной резервной системы (ФРС), а также публикации в среду данных об инфляции в Соединенных Штатах в октябре. В понедельник торги американскими гособлигациями не проводились в связи с праздничным днем в США.

Индекс оптимизма представителей малого бизнеса США в октябре поднялся до 93,7 пункта по сравнению с 91,5 пункта месяцем ранее, сообщила во вторник Национальная федерация независимого бизнеса (NFIB). Это максимальный уровень за последние три месяца. Эксперты в среднем прогнозировали менее значительное повышение - до 91,9 пункта.

Котировки отечественных евробондов в середине недели вновь не продемонстрировали ярко выраженной динамики на фоне незначительных ценовых изменений американских казначейских обязательств, что было следствием публикации в США макроэкономических данных, оказавшихся в рамках ожиданий аналитиков.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в октябре увеличились на 2,6% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда страны. Таким образом, темпы подъема увеличились по сравнению с 2,4% в сентябре. Это первое повышение инфляции за семь месяцев. Средний прогноз аналитиков для октябрьской инфляции также составлял 2,6%, по данным опросов Trading Economics и MarketWatch.

После локальной передышки котировки US Treasuries 14 ноября перешли к коррекционному повышению, в то время как колебания цен российских еврооблигаций вновь не выходили за рамки бокового диапазона.

Как стало известно в четверг, количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 4 тыс. - до 217 тыс., сообщается в отчете министерства труда США. Это минимум с мая. Аналитики в среднем прогнозировали уменьшение числа заявок до 220 тыс. Тем временем индекс цен производителей (PPI) в США в октябре вырос на 2,4% в годовом выражении вместо ожидавшегося аналитиками подъема на 2,3%. Темпы роста ускорились с 1,9% в сентябре. В помесячном исчислении индикатор вырос на 0,2%, на уровне прогнозов.

В последний день недели снижение цен US Treasuries возобновилось, в то время как сектор отечественных евробондов вновь пребывал в безыдейном состоянии.

Розничные продажи в США в октябре увеличились на 0,4% относительно предыдущего месяца, сообщило министерство торговли страны. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,3%. В сентябре, согласно пересмотренным данным, показатель вырос на 0,8%, а не на 0,4%, как было объявлено ранее. Розничные продажи без учета автомобилей и автокомпонентов в прошлом месяце повысились на 0,1%, без учета машин и автомобильного топлива - также на 0,1%. Общий объем розничных продаж в США в октябре вырос на 2,8% относительно того же месяца 2023 года. В сентябре, по уточненным данным, повышение составило 2%, а не 1,7%, как сообщалось прежде.

Объем промышленного производства в США в октябре уменьшился на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила Федеральная резервная система. Эксперты в среднем также ожидали снижения на 0,3%. Согласно пересмотренным данным, в сентябре промпроизводство в США уменьшилось на 0,5%, а не на 0,3%, как сообщалось ранее. В годовом выражении промпроизводство в США в прошлом месяце снизилось на 0,3%. В сентябре показатель уменьшился на 0,6%, как и сообщалось прежде.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не изменились в цене, которая, как и неделей ранее, составила 70,43% от номинала (их доходность выросла на 1 базисный пункт, составив 8,95% годовых). Облигации с погашением в 2042 году также не продемонстрировали ярко выраженной динамики - котировки остались на уровне 73,43% от номинала (доходность увеличилась на 1 базисный пункт и составила 8,32% годовых; спред к доходности US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 15 базисных пунктов). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в стоимости 2%, подорожав до 29,84% от номинала (его доходность опустилась на 27 базисных пунктов и составила 18,16% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году снизились в цене за пять дней на 1,18%, подешевев до 70,49% от номинала (их доходность выросла на 127 базисных пунктов - до 30,27% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2027 году подорожали на 0,8%, до 67,42% от номинала (доходность снизилась на 21 базисный пункт, составив 20,97% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году потеряли в цене всего 0,05%, подешевев до 67,27% от номинала (их доходность увеличилась на 8 базисных пунктов, составив 14,32% годовых). При этом стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла на 0,05% - до 66,84% от номинала.

Динамика котировок валютных гособлигаций России на следующей неделе будет определяться как общемировым настроем инвесторов на мировых долговых рынках, так и сообщениями на геополитическую и санкционную тематику; при этом явно выраженный тренд, скорее всего, не сформируется вследствие влияния противоречивых факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". Рынок отечественных евробондов в целом останется низколиквидным как по причине невозможности осуществлять многим инвесторам операции в силу объявленных Западом антироссийских санкций, так и вследствие введенных Россией ограничений на движение капиталов в пользу нерезидентов.