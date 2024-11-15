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15 ноября 2024 года 18:43

"Финам" сохраняет рейтинг акций Southern на уровне "держать"

"Финам" подтверждает рейтинг акций Southern Co. на уровне "держать" с прогнозной ценой $83,5 за штуку, что предполагает потенциал снижения на 3% с текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Несмотря на урон от мощнейшего урагана "Хелен", Southern продемонстрировала неплохие результаты в 3К24 и превысила наши ожидания по прибыли. Бизнес энергетического холдинга поддерживает рост клиентской базы и энергопотребления со стороны промышленности и дата-центров. Мы считаем, акции Southern на данный момент вполне справедливо оценены рынком", - отмечает аналитик Гордей Смирнов.

Southern Company - один из крупнейших в США коммунальных холдингов, оказывающий услуги по обеспечению потребителей электроэнергией и газом.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    США-SOUTHERN-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ


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