Рубль днем дешевеет в паре с юанем на фоне снижающейся нефти

Москва. 15 ноября. Китайский юань растет на Московской бирже днем в пятницу; рубль заметно слабеет на фоне дешевеющей нефти. Курс юаня в 15:00 мск составил 13,7825 руб., что на 6,75 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск увеличился относительно закрытия предыдущего торгового дня на 48 копеек, до 99,73 руб./$1; контракт EURRUBF вырос на 51 копейку, до 105,54 руб./EUR1.

"Рубль в четверг активно слабел. На российскую валюту давление может оказывать фактор ускорения к концу года расходов бюджета, а против доллара рубль слабеет сравнительно сильнее на фоне безостановочного глобального роста индекса DXY. Сегодня курс пары "юань-рубль" находится у 13,79 руб./юань. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. В текущих условиях курс рискует на время уйти выше 13,80 руб./юань", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Ослабление рубля продолжается, чему способствует усиление дисбаланса российского валютного рынка. С одной стороны, предложение иностранной валюты остается относительно низким из-за сохраняющегося давления на экспорт со стороны санкций и подешевевшей нефти. В то же время спрос на валюту может и дальше увеличиваться, в том числе из-за традиционного для конца года роста бюджетных трат всех уровней, что вместе с предпраздничным всплеском потребительской активности подстегивает импорт", - подчеркивает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Страны Евросоюза планируют согласовать масштабный санкционный пакет против России и принять его в начале 2025 года, сообщило в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, в пакет санкций могут войти дополнительные торговые ограничения, а также повышение пошлин на российские сельскохозяйственные товары.

Кроме того, как сообщает агентство, ЕС работает и над менее масштабным пакетом санкций: ожидается, что он будет направлен против перевозящих российскую нефть танкеров. Этот пакет Евросоюз надеется одобрить к концу текущего года.

Текущий уровень ключевой ставки, а также сохраняющиеся ограничения на внешних рынках оказывают все большее влияние на экономический рост в России, правительство и ЦБ обсуждают нахождение баланса между ростом и скоростью выведения инфляции на таргет, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, выступая на съезде министров экономического развития субъектов РФ в пятницу в Красногорске.

Решетников подчеркнул, что попытки резкого замедления инфляции "любой ценой" несут риски для долгосрочного экономического роста.

"Мы всегда смотрим и обсуждаем с ЦБ - как ставка влияет на спрос и как она при этом влияет на предложение. Мы видим сейчас, что давление ставки именно на предложение, на экономику предприятий, в том числе на их финансовое состояние, все более и более нарастает", - отметил он.

Цены на нефть немного понижаются днем в пятницу и готовятся завершить неделю в минусе на сохраняющихся опасениях избытка предложения топлива на мировом рынке.

Котировки январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 мск понизились на 0,28%, до $72,35 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к указанному времени на 0,19%, до $68,65 за баррель.

Накануне Brent и WTI подорожали на 0,4% на данных о неожиданном снижении товарных запасов продуктов нефтепереработки в США по итогам прошлой недели. При этом с начала недели котировки потеряли около 3%.

Международное энергетическое агентство (МЭА) в четверг спрогнозировало избыток предложения нефти в следующем году на фоне замедления роста спроса в Китае и увеличения глобальной добычи. Излишек нефти может оказаться еще больше, если ОПЕК+ начнет постепенно наращивать поставки.

Негативным фактором для рынка нефти также является укрепление курса доллара США. Американская валюта вновь подросла к основным мировым конкурентам после заявлений главы Федрезерва Джерома Пауэлла о том, что регулятор не спешит снижать ключевую ставку на фоне сильных статданных по экономике США.

Цены на нефть Urals в первой половине ноября находятся в диапазоне $60,8-61,8 за баррель по сравнению с $62,5-63 за баррель по итогам октября, при этом дисконты к эталонной котировке "Североморский датированный" (NSD, отражает стоимость корзины из североморских сортов Брент, Фортиз, Осеберг, Экофиск и Тролль, а также американского сорта WTI Мидленд) находятся на уровнях $12,5-13,5 против $12,6-13,1 за баррель в октябре, следует из данных Argus, с которыми ознакомился "Интерфакс".

Цена другого сорта российской нефти - ESPO, продаваемого из порта Козьмино на востоке страны, - снизилась в первой половине месяца до $70,5 против $71 в октябре, а дисконт сузился с $2,5 за баррель до $2,2 за барр.

Санкции стран G7 в отношении российской нефти изменили структуру мировых поставок - нефть из РФ стала направляться в Индию и Китай, а не Европу. Основная часть Urals идет в Индию, но около 200 тыс. б/с направляется в Китай, что более чем в три раза превышает типичные 60 тыс. б/с в период до 2022 года. Эта нефть стала более привлекательной, недорогой альтернативой сернистых сортов с Ближнего Востока для китайских компаний. В КНР Urals конкурирует с Arab Light и Iranian Light.

С начала июня Argus запустил новую котировку российской нефти Urals с поставкой в Китай. Так, в первой половине ноября Urals в китайской провинции Shandong продавалась по $72,5/барр. по сравнению с $73,7/барр. в октябре. Здесь дисконт к ICE Brent чуть увеличивается - с $0,62 до $0,8 за баррель.