Акции Совкомбанка остаются привлекательными для долгосрочного инвестора - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции Совкомбанка остаются привлекательными для долгосрочного инвестора, полагают эксперты сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

"Совкомбанк представил результаты по МСФО за девять месяцев 2024 года, продемонстрировав существенный рост доходов, который перешел в рост величины регулярной чистой прибыли, несмотря на увеличение затрат в среде высоких процентных ставок, - отмечают аналитики в комментарии. - Кроме того, Совкомбанк активно развивает и интегрирует небанковский бизнес, что позволяет диверсифицировать доходы и обеспечить устойчивость бизнеса в текущей негативной макроэкономической среде для банковского сектора в результате реализуемой жесткой денежно-кредитной политики Банка России".

По мнению экспертов, акции Совкомбанка остаются привлекательными для долгосрочного инвестора, однако на краткосрочном горизонте рентабельность банковской деятельности будет находиться под давлением высоких процентных ставок.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.