Жесткая политика ЦБ бьет по прибыли Совкомбанка - "Т-Инвестиции"

Жесткая политика ЦБ бьет по прибыли Совкомбанка, отмечается в комментарии аналитиков "Т-Инвестиций".

"Совкомбанк отчитался за третий квартал и девять месяцев 2024 года. Чистая процентная маржа в третьем квартале сократилась на 1,5 п.п. (до 5,3%) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, - отмечают эксперты. - Все из-за опережающего роста стоимости фондирования. Расходы на резервы выросли более чем в два раза. Те же факторы негативно повлияли и на чистую прибыль. Вдобавок на показатель давили рост непроцентных расходов (на 53% год к году) и отрицательная переоценка ценных бумаг. По итогам 2024 года банк может заработать около 75 млрд рублей, что на 20% ниже рекордного показателя 2023 года".

Аналитики "Т-Инвестиций" сохраняют осторожный взгляд на акции Совкомбанка из-за продолжающейся жесткой риторики ЦБ, давления на маржинальность и роста отчислений в резервы.

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