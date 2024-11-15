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15 ноября 2024 года 15:02
Жесткая политика ЦБ бьет по прибыли Совкомбанка - "Т-Инвестиции"
Жесткая политика ЦБ бьет по прибыли Совкомбанка, отмечается в комментарии аналитиков "Т-Инвестиций". "Совкомбанк отчитался за третий квартал и девять месяцев 2024 года. Чистая процентная маржа в третьем квартале сократилась на 1,5 п.п. (до 5,3%) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, - отмечают эксперты. - Все из-за опережающего роста стоимости фондирования. Расходы на резервы выросли более чем в два раза. Те же факторы негативно повлияли и на чистую прибыль. Вдобавок на показатель давили рост непроцентных расходов (на 53% год к году) и отрицательная переоценка ценных бумаг. По итогам 2024 года банк может заработать около 75 млрд рублей, что на 20% ниже рекордного показателя 2023 года". Аналитики "Т-Инвестиций" сохраняют осторожный взгляд на акции Совкомбанка из-за продолжающейся жесткой риторики ЦБ, давления на маржинальность и роста отчислений в резервы. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-СОВКОМБАНК-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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