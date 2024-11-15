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Главная / Мнения аналитиков / S&P; 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 5900-5970п в пятницу - Freedom Finance Global
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15 ноября 2024 года 14:02
S&P; 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 5900-5970п в пятницу - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 5900-5970 пунктов в пятницу, считает аналитик Freedom Finance Global Вячеслав Ободников. "Фьючерсы на основные индексы акций США продолжают двигаться вниз. Азиатские фондовые площадки демонстрируют смешанную динамику после выхода неоднозначных макроданных в КНР. На предстоящую сессию мы прогнозируем среднюю волатильность на фоне неопределенности, связанной с политическими изменениями в США, и текущей динамики фьючерсов. Баланс рисков оцениваем как умеренно негативный. Ориентируемся на колебания S&P 500 в диапазоне 5900-5970 пунктов", - пишет эксперт. С технической точки зрения, указывает Ободников, индекс S&P 500 корректируется, но остается выше всех ключевых скользящих средних. Таким образом, отмечает аналитик инвесткомпании, наблюдаемый откат выглядит вполне закономерным, а баланс рисков по-прежнему на стороне "быков", что подтверждается индикатором RSI. Разворотные паттерны отсутствуют, сильная поддержка для индекса широкого рынка, от которой возможно возобновление восходящего движения, располагается в области 5860-5875 пунктов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-ИНДЕКСЫ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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