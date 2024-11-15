ПСБ повысил прогнозную цену акций HeadHunter до 6100 руб

Промсвязьбанк (ПСБ) повысил прогнозную стоимость акций МКПАО "Хэдхантер" до 6100 рублей за штуку на горизонте двенадцати месяцев, сообщается в материале аналитика Екатерины Крыловой.

"Компания сильно отчиталась за 3К24 по МСФО. В условиях высокой конкуренции за кадры экосистема эмитента охватывает все больше и больше клиентов. Поэтому мы ожидали сильных результатов и далее. В сентябре на платформе компании был установлен рекорд по среднедневному количеству активных вакансий - более 1,6 млн. Мы повышаем целевую цену по бумагам компании до 6100 рублей на горизонте года. Впереди выплата спецдивиденда", - указывает эксперт.

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