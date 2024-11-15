Рынок акций РФ утром превысил 2700п по индексу МосБиржи при смешанной динамике "фишек"

Москва. 15 ноября. Рынок акций РФ утром в пятницу умеренно подрос в рамках коррекции после отката накануне, однако внешние площадки подают негативные сигналы и дешевеет нефть (фьючерс на Brent просел ниже $71,4 за баррель), что сдерживает покупателей. Индекс МосБиржи подрос до 2705 пунктов при смешанной динамике цен blue chips.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2705,23 пункта (+0,3%), индекс РТС - 860,69 пункта (+0,3%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 2%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 15 ноября, составляет 99,018 руб. (+65,23 копейки).

Подросли акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,2%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1%), акции "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,7%), "Русгидро" (MOEX: HYDR) (+0,3%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (MOEX: TCSG) (+0,3%).

Просели бумаги "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,7%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-0,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,5%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-0,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,2%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-0,2%).

Чистая прибыль ПАО "Совкомфлот" (MOEX: FLOT) (-0,2%) по МСФО в третьем квартале 2024 года составила $181,105 млн по сравнению с $206,171 млн в аналогичном периоде прошлого года, говорится в отчете компании. Результат оказался лучше консенсус-прогноза, предполагавшего чистую прибыль СКФ на уровне $126 млн.

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", рынок акций РФ может продолжить движение вниз, ближайшая сильная поддержка для индекса МосБиржи находится в районе 2560 пунктов. При этом внешний фон утром в пятницу складывается негативный: цены на нефть снижаются, а курс рубля укрепляется. При такой динамике стоит обратить внимание на отдельные компании в свете отчетов за III квартал - "Совкомфлот", Совкомбанк (MOEX: SVCB), HeadHunter (SPB: HHR) (MOEX: HHRU) и "Сегежа Групп" (MOEX: SGZH), напоминают эксперты.

Руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов считает, что индексу МосБиржи нужно закрыть "трамповский гэп".

Накануне индекс МосБиржи откатился ниже 2700 пунктов на фоне роста страхов дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ РФ, подкрепленных данными о росте инфляции. Теперь индикатору нужно закрыть "трамповский гэп" от 6 ноября, то есть уйти в район 2600 пунктов, считает он.

Там можно начинать осторожные покупки в расчете на приток свежих денег на рынок от увеличения расходной части бюджета РФ на 2024 год и традиционного роста ликвидности финансовой системы в конце года. При этом акции самых закредитованных компаний набирать в инвестиционные портфели не стоит - такие эмитенты будут иметь только проблемы в ближайшее время, пока ставки денежного рынка будут оставаться аномально высокими. Это же касается и девелоперов, полагает Антонов.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", настроения инвесторов немного ухудшились из-за возросшей неопределенности в отношении будущих действий ЦБ РФ на фоне противоречивых данных по инфляции, вышедших в среду вечером.

Дополнительный негативный фон обеспечивал значительный поток новостей о растущих ценах на отдельные потребительские товары и о планах властей увеличить импорт в отдельных категориях товаров, означающих, что в действительности предложение остается ограниченным. Инвесторы, которые надеялись на возможное последнее повышение ставки ЦБ РФ в декабре, теперь могут дисконтировать в котировках возможность нескольких повышений ключевой ставки в 2025 году. В пользу такого сценария выступают также данные по экономическому росту, полагают эксперты "Цифра брокер".

В целом на торгах в пятницу волатильность на рынке акций может сохраниться на фоне завершения рабочей недели. Тем не менее ослабление рубля - благоприятный для экспортеров фактор, который может оказать поддержку индексам, в то время как значение индекса МосБиржи ниже 2800 пунктов позволяет рассматривать селективные покупки, считают аналитики "Цифра брокер".

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов рассчитывает, что индекс МосБиржи удержится по итогам недели выше 2700 пунктов.

"Ожидаем, что сегодня индекс МосБиржи будет двигаться в диапазоне 2685-2740 пунктов и постарается удержаться выше 2700 пунктов по итогам дня. Рассчитываем, что давление на котировки "фишек" ослабнет на фоне вероятного сокращения коротких позиций краткосрочными инвесторами перед выходными и сохранения спроса на поддержанные новостями или "идейные" бумаги, в числе которых можно выделить "Хэдхантер" (SPB: HEAD) (MOEX: HEAD), представивший неплохую отчетность утром", - отмечает эксперт.

"Префы" "Сургутнефтегаза" остаются бенефициаром дальнейшего ослабления рубля, в ближайшей перспективе бумаги могут развить позитивный импульс к ближайшей цели 60 руб. за штуку, считает Локтюхов.

В США в четверг индексы акций снизились на 0,5-0,6% во главе с Nasdaq, инвесторы оценивали статданные и новости крупных компаний, а также заявления главы председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла.

Индекс цен производителей (PPI) в США в октябре вырос на 2,4% в годовом выражении вместо ожидавшегося аналитиками подъема на 2,3%. Темпы роста ускорились с 1,9% в сентябре. В помесячном исчислении индикатор вырос на 0,2%, на уровне прогнозов.

Пауэлл в ходе выступления в Далласе отметил, что статданные указывают на хорошее состояние американской экономики, а это позволяет руководству центробанка осторожно подходить к смягчению денежно-кредитной политики.

В пятницу в Азии наблюдалась позитивная динамика индексов акций на фоне вышедшей статистики (японский Nikkei 225 подрос на 0,3%, австралийский ASX Australia - на 0,7%, южнокорейский Kospi - на 0,1%, китайский Shanghai Composite упал на 1,5%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,03%), но "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 просели на 0,3-0,6%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,5-0,7%).

ВВП Японии в III квартале вырос на 0,2% относительно предыдущих трех месяцев, по предварительным данным правительства. Данные совпали с консенсус-прогнозом аналитиков, подготовленным Trading Economics. Согласно пересмотренным данным, во втором квартале 2024 года ВВП увеличился на 0,5%, тогда как ранее сообщалось о его росте на 0,7%.

Промышленное производство в Китае в октябре 2024 года увеличилось на 5,3% в годовом выражении, по данным Государственного статистического управления (ГСУ). Темпы роста замедлились по сравнению с 5,4% в сентябре, тогда как средний прогноз опрошенных Trading Economics аналитиков предусматривал ускорение до 5,6%.

Тем временем розничные продажи в КНР в прошлом месяце подскочили на 4,8% в годовом выражении, показав лучшую динамику с февраля, после подъема на 3,2% в сентябре, по данным ГСУ. Рост был отмечен по итогам 21-го месяца подряд. Эксперты в среднем ожидали повышения на 3,8%.

Безработица в Китае в октябре снизилась до 5% с 5,1% месяцем ранее. Аналитики ожидали сохранения безработицы на сентябрьском уровне.

Потребительские цены во Франции в октябре выросли на 1,5%, как и ожидалось.

На нефтяном рынке утром в пятницу цены проседают после умеренного роста по итогам предыдущей сессии на данных о сокращении запасов продуктов нефтепереработки в США.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК в пятницу составила $71,37 за баррель (-1,6% и +0,4% накануне), декабрьская цена WTI - $67,55 за баррель (-1,7% и +0,4% в четверг).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 2,09 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали рост на 1,6 млн баррелей. Однако запасы бензина упали на 4,41 млн баррелей, дистиллятов - на 1,39 млн баррелей. Эксперты ожидали увеличения запасов бензина на 1 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1,27 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились на 688 тыс. баррелей после роста на 522 тыс. баррелей неделей ранее.

Негативным фактором для рынка нефти остаются укрепление курса доллара США, а также опасения излишка предложения топлива на мировом рынке.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 12,05 млрд рублей (из них 2,151 млрд рублей пришлось на акции "ТКС Холдинг", 1,98 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка (MOEX: SBER) и 1,438 млрд рублей на акции "Аэрофлота").