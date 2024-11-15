"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку акций ЕвроТранса

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку перспектив котировок акций "ЕвроТранса", сообщается в материале аналитиков Рональда Смита и Булата Мударисова.

"Наш позитивный взгляд подкрепляется оценкой по модели дисконтированных дивидендов, согласно которой целевая цена составляет 170 рублей за штуку", - указывают эксперты.

Смит и Мударисов отмечают, что менеджмент эмитента намерен рекомендовать совету директоров выплату дивидендов в размере 6,48 руб. на акцию по итогам 3К24 или 70% от чистой прибыли.

"После 2К24 менеджмент "ЕвроТранса" заявлял о намерении выплатить 8-10 руб./акцию, а за весь 2024 год - суммарно 29,82 руб./акцию (финальный дивиденд - 15 руб./акцию). Мы отмечаем риск для суммарного дивиденда на фоне высокой долговой нагрузки, учитывая, что основная часть долга размещена с плавающим купоном, привязанным к ключевой ставке ЦБ РФ. На основе анализа компании мы сохраняем прогноз суммарных дивидендов за 2024 год в размере 20 руб./акцию", - пишут аналитики в обзоре.

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