15 ноября 2024 года 10:13
Рубль утром дешевеет в паре с юанем на фоне новых санкционных рисков
Москва. 15 ноября. Китайский юань растет на Московской бирже утром в пятницу, рубль дешевеет на фоне рисков введения новых антироссийских санкций.
По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,7905 руб. (+7,55 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 13,09 коп. выше уровня действующего официального курса.
Страны Евросоюза планируют согласовать масштабный санкционный пакет против России и принять его в начале 2025 года, сообщило в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным агентства, в пакет санкций могут войти дополнительные торговые ограничения, а также повышение пошлин на российские сельскохозяйственные товары.
Кроме того, как сообщает агентство, ЕС работает и над менее масштабным пакетом санкций: ожидается, что он будет направлен против перевозящих российскую нефть танкеров. Этот пакет Евросоюз надеется одобрить к концу текущего года.
Цены на нефть снижаются утром в пятницу после умеренного роста по итогам предыдущей сессии на данных о сокращении запасов продуктов нефтепереработки в США.
Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск составляет $71,6 за баррель, что на 1,3% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились к этому времени на 1,2%, до $67,85 за баррель.
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 2,09 млн баррелей, сообщило накануне министерство энергетики страны. Аналитики в среднем прогнозировали рост на 1,6 млн баррелей.
Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились на 688 тыс. баррелей после роста на 522 тыс. баррелей неделей ранее.
Негативным фактором для рынка нефти остаются укрепление курса доллара США, а также опасения излишка предложения топлива на мировом рынке.
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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15 ноября 2024 года 16:04
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15 ноября 2024 года 15:37
Москва. 15 ноября. Китайский юань растет на Московской бирже днем в пятницу; рубль заметно слабеет на фоне дешевеющей нефти. Курс юаня в 15:00 мск составил 13,7825 руб., что на 6,75 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
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15 ноября 2024 года 14:02
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15 ноября 2024 года 13:31
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15 ноября 2024 года 13:06
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"Отметим, что российские производители удобрений все еще не под санкциями из-за их... читать дальше
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Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций МКПАО "Хэдхантер", сообщается в материале аналитика Константина Белова.
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15 ноября 2024 года 11:40
Москва. 15 ноября. Рынок акций РФ утром в пятницу умеренно подрос в рамках коррекции после отката накануне, однако внешние площадки подают негативные сигналы и дешевеет нефть (фьючерс на Brent просел ниже $71,4 за баррель), что сдерживает покупателей. Индекс МосБиржи подрос до 2705 пунктов при смешанной динамике цен blue chips. читать дальше
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15 ноября 2024 года 11:35
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"Газпромбанк Инвестиции" сохраняют сдержанную оценку перспектив котировок акций "Северстали", "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) и "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК), сообщается в материале аналитиков сервиса.
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15 ноября 2024 года 10:41
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15 ноября 2024 года 10:18
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