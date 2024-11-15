Акции Мечела в настоящее время не интересны для покупки - "Т-Инвестиции"

Акции "Мечела" в настоящее время не интересны для покупки с учетом высоких мультипликаторов относительно российских сталеваров и снижения металлопотребления на внутреннем рынке, считают аналитики брокера "Т-Инвестиции".

Промышленный холдинг опубликовал операционные показатели за третий квартал и девять месяцев 2024 года. Результаты оказали смешанными, констатируют эксперты.

Хотя добыча угля и увеличилась в третьем квартале, реализация угольной продукции третьим лицам заметно упала, отмечают они. Однако эмитент заявил, что снижение продаж концентрата коксующегося угля произошло из-за формирования запасов после их полной реализации в предыдущем квартале.

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