Интрига декабрьского заседания ЦБР будет сдерживать краткосрочные покупки на рынке ОФЗ - ПСБ

Долгосрочный потенциал восстановления котировок рублевых гособлигаций сохраняется, однако интрига декабрьского заседания ЦБ РФ по ключевой ставке будет сдерживать краткосрочные покупки на рынке, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

Позитивные настроения на долговом рынке в четверг сохранились, констатирует эксперт - индекс RGBI вырос до 100,54 пункта, а доходность индекса снизилась на 6 базисных пунктов (б.п.) - до 18,15% годовых. Инвесторы продолжают отыгрывать потенциальное снижение геополитической премии в 2025 году.

"Как мы отмечали, пока основной интригой выступает заседание ЦБ 20 декабря. Пока тренд инфляции по итогам года укладывается в прогноз регулятора в диапазоне 8-8,5% (ближе к верхней границе), что позволяет рассчитывать на умеренное повышение ставки в декабре (+100 б.п.)", - указывает Грицкевич в материале.

Снижение ставок по юаням, которое совпало с временным (до 30 апреля 2025 года) снятием санкции с некоторых российских банков со стороны США, говорит о снижении напряженности с платежами, что в среднесрочной перспективе является дезинфляционным фактором, отмечает аналитик ПСБ. В совокупности с уже действующей жесткой политикой ЦБ можно рассчитывать, что декабрьское повышение ставки может оказаться последнем в текущем цикле, считает он.

"Таким образом долгосрочный потенциал восстановления котировок ОФЗ сохраняется; краткосрочно - интрига декабрьского заседания будет сдерживать покупки на рынке. По-прежнему рекомендуем осторожно увеличивать долю бумаг с фиксированным купоном, основную часть портфеля держа в коротких флоатерах", - заключает эксперт в обзоре.

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