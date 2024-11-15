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Главная  /  Мнения аналитиков  /  Индекс Мосбиржи, вероятно, удержится выше 2700п по итогам недели - ПСБ
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15 ноября 2024 года 09:59

Индекс Мосбиржи, вероятно, удержится выше 2700п по итогам недели - ПСБ

Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться в диапазоне 2685-2740 пунктов в пятницу и постарается удержаться выше 2700 пунктов по итогам дня, прогнозирует начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Рассчитываем, что давление на котировки "фишек" ослабнет на фоне вероятного сокращения коротких позиций краткосрочными инвесторами перед выходными и сохранения спроса на поддержанные новостями или "идейные" бумаги", - отмечает эксперт в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ


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