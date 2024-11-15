Индекс Мосбиржи, вероятно, удержится выше 2700п по итогам недели - ПСБ

Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться в диапазоне 2685-2740 пунктов в пятницу и постарается удержаться выше 2700 пунктов по итогам дня, прогнозирует начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Рассчитываем, что давление на котировки "фишек" ослабнет на фоне вероятного сокращения коротких позиций краткосрочными инвесторами перед выходными и сохранения спроса на поддержанные новостями или "идейные" бумаги", - отмечает эксперт в комментарии.

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