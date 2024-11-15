Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 15 ноября. Цены рублевых корпоблигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили снижением торги в четверг, инвесторы оценивали статданные и новости крупных компаний, а также заявления главы председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла. Пауэлл в ходе выступления в Далласе отметил, что такие статданные указывают на хорошее состояние американской экономики, что позволяет руководству центробанка осторожно подходить к смягчению денежно-кредитной политики. "Экономика не посылает сигналов о том, что нам нужно спешить со снижением ставок, - заявил он. - Сила, которую мы наблюдаем в экономике, дает нам возможность подойти к решениям (о ставке - ИФ) с осторожностью".

Кроме того, как стало известно в четверг, количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 4 тыс. - до 217 тыс. (это минимум с мая). Аналитики в среднем прогнозировали уменьшение числа заявок до 220 тыс. Тем временем индекс цен производителей (PPI) в США в октябре вырос на 2,4% в годовом выражении вместо ожидавшегося аналитиками подъема на 2,3%. Темпы роста ускорились с 1,9% в сентябре. В помесячном исчислении индикатор вырос на 0,2%, на уровне прогнозов.

Вместе с тем фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона поднимаются в пятницу, инвесторы оценивают макроэкономические данные из Китая и Японии. Китайский индекс Shanghai Composite прибавляет 0,1%, гонконгский Hang Seng - 0,4%. Как стало известно в пятницу, промышленное производство в Китае в октябре увеличилось на 5,3% в годовом выражении. Темпы роста замедлились по сравнению с 5,4% в сентябре (средний прогноз аналитиков предусматривал ускорение до 5,6%). Тем временем розничные продажи в КНР в прошлом месяце подскочили на 4,8% в годовом выражении, показав лучшую динамику с февраля, после подъема на 3,2% в сентябре. Эксперты в среднем ожидали повышения на 3,8%. Безработица в Китае в октябре снизилась до 5% с 5,1% месяцем ранее. Аналитики ожидали сохранения безработицы на сентябрьском уровне.

Японский Nikkei 225 растет на 0,7%. Экономика Японии в III квартале увеличилась на 0,2% относительно предыдущих трех месяцев, по предварительным данным правительства. Данные совпали с консенсус-прогнозом аналитиков. Согласно пересмотренным данным, во II квартале 2024 года ВВП увеличился на 0,5%, тогда как ранее сообщалось о его росте на 0,7%. Значение южнокорейского индекса Kospi увеличилось на 0,4%, австралийский S&P/ASX 200 растет на 0,7%.

В свою очередь цены на нефть снижаются в пятницу после умеренного роста по итогам предыдущей сессии на данных о сокращении запасов продуктов нефтепереработки в США. Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $71,78 за баррель, что на 1,07%у ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты подорожали на 0,4%, до $72,56 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи снизились к этому времени на 1,08%, до $67,96 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов поднялась на 0,4%, до $68,70 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 2,09 млн баррелей, сообщило накануне министерство энергетики страны. Аналитики в среднем прогнозировали рост на 1,6 млн баррелей. Тем временем товарные запасы бензина упали на 4,41 млн баррелей, дистиллятов - на 1,39 млн баррелей. Эксперты ожидали увеличения запасов бензина на 1 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1,27 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились на 688 тыс. баррелей после роста на 522 тыс. баррелей неделей ранее.

Негативным фактором для рынка нефти остается укрепление курса доллара США, а также опасения излишка предложения топлива на мировом рынке.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 14 ноября выросла в 2 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 36,187 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 10,564 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в четверг вырос всего на 0,01% и составил 102,76 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,04%, поднявшись до 922,75 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "АФК Система-001Р-07" (+1,01%), "НоваБев Групп БО-П05" (+0,91%) и "Атомэнергопром-001P-02" (+0,64%), а в лидерах снижения - облигации "Газпромбанк-001Р-19Р" (-0,54%), "Газпромбанк-001Р-17Р" (-0,5%) и "Эталон-Финанс-П03" (-0,45%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "РусГидро" (MOEX: HYDR) завершило размещение 2-летних облигаций серии БО-002Р-01 объемом 40 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 7 ноября. Объем выпуска был увеличен с 20 млрд рублей до 40 млрд рублей. По выпуску предусмотрены переменные ежемесячные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, плюс спред в размере 2% годовых.

ООО "Икс 5 (MOEX: FIVE) Финанс" увеличило объем размещения 10-летних облигаций серии 003P-01 с офертой через 9 месяцев с "не менее 5 млрд рублей" до 10 млрд рублей. Ставка 1-9-го ежемесячных купонов была установлена на уровне 23% годовых, что соответствует доходности к оферте в размере 25,59% годовых. По выпуску предусмотрены фиксированные ежемесячные купоны. Сбор заявок на выпуск прошел 14 ноября. Техразмещение запланировано на 20 ноября.

ООО "Брусника. Строительство и девелопмент" 18 ноября начнет размещение выпуска 2-летних облигаций серии 002Р-03 объемом 3,425 млрд рублей. По выпуску предусмотрены переменные ежемесячные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на 5-й день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс спред 3% годовых.

ООО "Антерра" 19 ноября начнет размещение 3-летних облигаций серии БО-03 объемом 350 млн рублей. Датой окончания размещения станет наиболее ранняя из следующих дат: 30 мая 2025 года или дата размещения последней облигации выпуска. Ставка 1-12-го квартальных купонов установлена на уровне 30% годовых. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента (call-опцион) в дату окончания 6-го купонного периода.

АО "Рольф" установило ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ РФ по выпуску облигаций серии 001P-04 на уровне не выше 600 базисных пунктов и ориентир ставки 1-го купона выпуска серии 001P-05 на уровне не выше 26% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 29,34% годовых. Компания 26 ноября с 11:00 до 15:00 МСК планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение двух 1,5-годовых выпусков серий 001P-04 и 001P-05 общим объемом 3 млрд рублей. Купоны по выпуску серии 001P-04 будут ежемесячными и переменными, с фиксацией значения ключевой ставки Банка России на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода. По выпуску серии 001P-05 - ежемесячными и фиксированными. Техразмещение запланировано на 29 ноября. Выпуск с переменными купонами будет доступен квалифицированным инвесторам, с фиксированными - неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 15-го купона облигаций серии 001P-27R на уровне 20,94% годовых. Компания разместила 4-летний выпуск объемом 30 млрд рублей в сентябре 2023 года по ставке 12,22% годовых. Купоны ежемесячные и рассчитываются по формуле: среднее значение RUONIA + 1,25%.

ООО "ДелоПортс" установило ставку 19-20-го купонов 10-летних облигаций 1-й серии объемом 3 млрд рублей на уровне 0,01% годовых. Компания разместила выпуск в ноябре 2015 года по ставке 13,8% годовых.

АО "Лазерные системы" установило ставку 3-го купона 3-летних облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей на уровне 25,25% годовых. Ставки ежемесячных купонов переменные, рассчитываются как сумма ключевой ставки ЦБ (действующей по состоянию на 2-й рабочий день до даты начала купонного периода) плюс 4,25% годовых. Компания разместила выпуск в сентябре по ставке 23,25% годовых. По займу предусмотрен call-опцион в дату окончания 18-го купонного периода.

ПАО "МОЭК" выкупило в рамках оферты 1 млн 78,299 тыс. облигаций серии 001Р-03 по цене 100% от номинала. Объем займа составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, компания приобрела 21,57% выпуска. Компания разместила 6-летний выпуск на 5 млрд рублей в ноябре 2019 года. Ставка текущего полугодового купона до оферты в мае 2025 года - 25% годовых.

АО "ЭР-Телеком Холдинг" выставило на 4 декабря оферту по приобретению облигаций серии ПБО-02-02 объемом 9 млрд рублей по соглашению с владельцами. Период предъявления бумаг к оферте - с 26 ноября по 2 декабря, обе даты включительно. Цена приобретения - 100% от номинала, количество приобретаемых бумаг - до 9 млн штук. Выпуск объемом 9 млрд рублей с погашением 24 декабря 2024 года был размещен в сентябре 2022 года по ставке квартального купона 12,3% годовых до погашения.