Отскок индекса Мосбиржи выглядит более вероятным, чем снижение - БКС Экспресс

Отскок индекса Мосбиржи в настоящее время выглядит более вероятным, чем его дальнейшее снижение, считает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер.

"По сути, рынок сползает в отсутствие покупателей, а не на росте предложения. На фоне повышенной инфляции и жесткого цикла денежно-кредитной политики ЦБ РФ ставки растут. Ликвидность покупателей по-прежнему сконцентрирована в фондах денежного рынка, а не рисковых активах. Потоки денег развернутся в сторону бумаг, когда повысится вероятность монетарного послабления", - пишет аналитик в материале.

Техническая картина, указывает Зельцер, несколько ухудшилась. Неспособность индекса Мосбиржи сохраниться выше 2730 пунктов привела в моменте к более глубокому погружению.

"Пока за неделю минус 3%, но пятница может стать показательной. Поддержка уже где-то здесь. После трех дней активной коррекции и снятия ноябрьской перекупленности рынка отскок индекса выглядит более вероятным, чем дальнейшее погружение. План-минимум для фондовых "быков" - удержаться выше 2700 пунктов, задача-максимум - вернуться в расположение 2730 пунктов. Тогда вариант очередного похода на 2800 пунктов не затянется", - отмечает эксперт в обзоре.

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