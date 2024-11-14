.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль в четверг подешевел в паре с юанем, несмотря на небольшое повышение на рынке нефти
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в РФ в октябре ускорилась до 0,75%
Рост потребительских цен в октябре ускорился до 0,75% после повышения на 0,48% в сентябре, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция составила 8,54% после 8,63% месяцем ранее. Рост цен в октябре оказался чуть ниже прогнозов аналитиков
 
Рост ВВП РФ в 3-м квартале замедлился до 3,1% - Росстат
Рост ВВП РФ в 3-м квартале 2024 года составил 3,1% в годовом выражении после роста на 4,1% во 2-м квартале и на 5,4% в 1-м квартале. Такую предварительную оценку за 3-й квартал распространила Федеральная служба государственной статистики...
 
В 21-м регионе заключены соглашения о сдерживании цен на сливочное масло
Соглашения о добровольном снижении или фиксации цен (наценок) на сливочное масло между региональными властями и предпринимателями заключены в 21-м регионе РФ, сообщает пресс-служба ФАС. Их соблюдение будет способствовать стабилизации цен и повышению...
 
Около половины скидок на распродажах - фейк
Примерно половина участников распродаж, в том числе и мероприятия "11.11", стартовавшего в понедельник, пытаются предложить покупателям фальшивые скидки. Об этом "Известиям" рассказали эксперты и представители торговых площадок. Например, благодаря...
 
14 ноября 2024 года 19:33

Рубль в четверг подешевел в паре с юанем, несмотря на небольшое повышение на рынке нефти

Москва. 14 ноября. Китайский юань укрепился на Московской бирже по итогам торгов в четверг; рубль ослаб, несмотря на небольшое повышение на рынке нефти. Курс юаня в 19:00 мск составил 13,715 руб., что на 11,5 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30 мск, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 15 ноября на 65,23 копейки, до 99,018 руб./$1, и увеличил курс евро на 21,15 копейки, до 104,5016 руб./EUR1.

"Курс российского рубля остается относительно стабильным по отношению к китайскому юаню и европейской валюте, однако продолжает активное снижение по отношению к американскому доллару на фоне снижения цен на нефть и роста американской валюты на международном рынке. Сегодня выышли ежемесячный отчет МЭА по рынку нефти и отчет Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов. Дальнейшая динамика цен на нефть может определить курс национальной валюты на ближайший период времени", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления операций на финансовых рынках Инбанка Сергей Черняков.

Банк России при стабилизации ситуации с инфляцией и по мере возвращения ключевой ставки в нормальный диапазон будет менять денежно-кредитную политику плавно, чтобы избежать резкого отклонения спроса от предложения, сообщил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган журналистам.

"Понятно, что мы не будем одномоментно снижать ключевую ставку (...). Прогноз роста спроса, в том числе потенциального, связанного с использованием сбережений, накопленных гражданами, тоже будет учитываться так, чтобы он был соразмерен с теми возможностями предложений, которые будут в тот момент. Мы будем плавно корректировать траекторию ключевой ставки, чтобы потенциальный рост спроса по-прежнему соответствовал возможностям предложения", - сказал Ганган.

По его словам, данная мера позволит избежать повторения текущей ситуации, при которой уровень спроса не соответствует возможностям производства товаров и услуг.

Рост устойчивых компонентов инфляции в октябре 2024 года ускорился, это не очень хороший сигнал, сообщил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов журналистам.

"Если брать устойчивую часть инфляции, всегда есть те товары и услуги, которые ведут себя волатильно, а есть устойчивая часть потребительской корзины, где цены более плавно меняются, более трендовые. Вот по этой устойчивой части мы в октябре видим, что рост цен ускорился. Это, конечно, не очень хороший сигнал", - сказал он.

Тремасов добавил, что в ноябре также сохраняются высокие темпы роста цен. "Пока я бы сказал, что признаков замедления инфляции мы не видим. Рост цен продолжается весьма высокими темпами", - отметил он.

Он обратил внимание на сохранение высоких темпов роста корпоративного кредитования и подчеркнул, что экономика продолжает сохранять высокие темпы роста.

"Можно сказать, что экономика сохраняет высокие темпы роста. Говорить о том, что началось какое-то сильное замедление экономического роста, пока на основании вот этих данных (за III квартал и 9 месяцев 2024 года - ИФ) не приходится", - добавил Тремасов.

Инфляция в России в октябре 2024 года составила 0,75% после 0,48% в сентябре, сообщил в среду вечером Росстат. Инфляция в октябре оказалась чуть ниже ожиданий аналитиков - консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 0,79%.

За январь-октябрь 2024 года цены выросли на 6,57% (в октябре 2023 года инфляция составила 0,83%, а за январь-октябрь 2023 года - 5,47%). Годовая инфляция, по данным Росстата, в октябре замедлилась до 8,54% с 8,63% на конец сентября.

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 25 октября принял решение повысить ключевую ставку сразу на 2 п.п. - с 19% до 21% годовых, сохранил ястребиный сигнал, увеличил прогноз по инфляции на текущий и следующие годы, признав, что момент достижения таргета отдаляется с 2025 года на 2026 год.

"Требуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы обеспечить возвращение инфляции к цели и снизить инфляционные ожидания. Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании (в декабре - ИФ)", - говорилось в заявлении ЦБ от 25 октября.

ЦБ 25 октября повысил прогноз по инфляции на 2024 год до 8,0-8,5% с 6,5-7,0%.

Сентябрьский прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2024 год равняется 7,3%, но вице-премьер РФ Александр Новак уже признавал, что инфляция складывается выше прогноза правительства и может составить около 8%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале ноября, по инфляции в 2024 году составляет 8,1% (вырос с 7,5% на начало октября).

ЦБ РФ, вероятно, повысит ключевую ставку в декабре до 22% годовых, однако риски более агрессивных действий регулятора растут, говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Дениса Попова.

"В октябре инфляция ускорилась до 0,75% м/м против 0,48% м/м. Ускорение преимущественно было связано с сезонными факторами, и в годовом выражении индекс потребительских цен немного снизился (с 8,6% до 8,5%). Уровень базовой инфляции остался вблизи значений сентября (8,2% г/г против 8,3% г/г). Но говорить о снижении темпов роста цен не приходится. Оценка очищенных от сезонности индикаторов инфляции указывает на ее стабилизацию на высоком уровне (8-10%)", - отмечает эксперт банка.

По мнению Попова, особенно важно, что за вторую неделю ноября темп роста текущих цен вновь ускорился (0,3% против 0,19% неделей ранее). Годовой уровень инфляции на 11 ноября вернулся к 8,6%.

"По нашей оценке, инфляционный тренд все еще укладывается в октябрьский прогноз ЦБ (8-8,5% на конец года), - указывает аналитик ПСБ. - Но в случае, если рост цен на продукты питания закрепится на текущем уровне, инфляция выйдет за рамки прогноза. Пока по-прежнему ожидаем, что регулятор в декабре повысит ставку на 1 п.п., до 22%. Однако риски более агрессивных действий ЦБ растут".

Цены на нефть эталонных марок начали укрепляются вечером в четверг благодаря улучшению прогноза мирового спроса от экспертов Международного энергетического агентства (МЭА).

МЭА повысило прогноз увеличения спроса на нефть в мире на 2024 год на 59 тыс. баррелей в сутки, до 921 тыс. б/с.

Комментируя прогноз небольшого повышения темпов роста спроса в текущем году, аналитики МЭА отметили более высокие, чем ожидалось, поставки газойля в третьем квартале в страны ОЭСР.

Котировки январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:10 мск повысились на 0,8%, до $72,85 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла к указанному времени на 0,73%, до $68,93 за баррель.

Накануне Brent и WTI подорожали на 0,5%.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 2,09 млн баррелей - до 429,75 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны. Эксперты ожидали роста запасов нефти на 1,6 млн баррелей.

Экспорт нефти и нефтепродуктов из России в октябре снизился на 90 тыс. б/с - до 7,3 млн б/с (на 1,3%) по отношению к сентябрю, а доходы увеличились на 8% - до $15,6 млрд, говорится в отчете МЭА.

Сезонные ремонты на НПЗ привели к росту экспорта нефти на 130 тыс. б/с - до 4,9 млн б/с, что компенсировало снижение экспорта нефтепродуктов на 230 тыс. б/с - до 2,5 млн б/с - самого низкого уровня с июля 2020 года.

Стабильные поставки и рост цен привели к росту доходов от экспорта на $1,2 млрд к сентябрю - до $15,6 млрд (в октябре 2023 года доходы составляли $18,9 млрд, а экспорт - 7,6 млн б/с).

Несмотря на более низкие объемы, более высокие цены увеличили доходы от продажи нефтепродуктов на $180 млн - до $5,3 млрд, а от продажи нефти - на $1 млрд - до $10,4 млрд. Экспорт в Турцию вырос на 210 тыс. б/с - до 840 тыс. б/с, однако 800 тыс. б/с, экспортированных по морю в октябре, не имели конечного пункта назначения. Самый большой объем поставок пришелся на Китай - 2,2 млн б/с по сравнению с 2,4 млн б/с в сентябре, Индия также снизила закупки - с 2 млн б/с до 1,7 млн б/с, поставки в Латинскую Америку упали с 300 тыс. б/с до 100 тыс. б/с.

Ставки межбанковского кредитного рынка в четверг преимущественно выросли относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 13 ноября опустилась на 13 базисных пунктов - до 21,09% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц, напротив, повысилась на 7 базисных пунктов - до 19,84% годовых, версия на три месяца увеличилась на 3 базисных пункта, до 19,21% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев также прибавила 3 базисных пункта относительно предыдущего торгового дня и в четверг составила 18,21% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
14 ноября 2024 года 19:22
Рынок акций РФ в четверг упал ниже 2700п по индексу МосБиржи во главе с бумагами ПИК и "Системы"
Москва. 14 ноября. Рынок акций РФ в четверг снизился под давлением продаж на данных Росстата о сохраняющейся высокой инфляции в России, факторами поддержки выступили подросшая нефть (фьючерс на нефть Brent поднялся в район $73 за баррель) и ослабление рубля. Индекс МосБиржи откатился ниже 2700 пунктов, в лидерах снижения выступили акции ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-6,3%) и АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-5,2%).    читать дальше
.
14 ноября 2024 года 19:21
Рубль в четверг подешевел в паре с юанем, несмотря на небольшое повышение на рынке нефти
Москва. 14 ноября. Китайский юань укрепился на Московской бирже по итогам торгов в четверг; рубль ослаб, несмотря на небольшое повышение на рынке нефти. Курс юаня в 19:00 мск составил 13,715 руб., что на 11,5 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
.
14 ноября 2024 года 19:10
Цены евробондов РФ в четверг продемонстрировали боковую динамику, несмотря на рост UST
Москва. 14 ноября. Котировки российских суверенных еврооблигаций в четверг вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на умеренный рост цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ слегка расширились.    читать дальше
.
14 ноября 2024 года 18:45
Усиление дисбаланса валютного рынка способствует ослаблению рубля - "БКС МИ"
Усиление дисбаланса валютного рынка способствует ослаблению рубля, отмечается в комментарии эксперта "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Дмитрия Бабина. "Фьючерсы на пару USD/RUB в четверг впервые с октября 2023 года приближались к психологически важному уровню 100 руб. Рубль с открытия демонстрировал...    читать дальше
.
14 ноября 2024 года 18:12
ЦБ РФ, вероятно, повысит ставку в декабре до 22% - ПСБ
ЦБ РФ, вероятно, повысит ключевую ставку в декабре до 22% годовых, однако риски более агрессивных действий регулятора растут, говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Дениса Попова. "В октябре инфляция ускорилась до 0,75% м/м против 0,48% м/м. Ускорение преимущественно было связано с...    читать дальше
.
14 ноября 2024 года 17:32
Акции Софтлайна сохраняют потенциал для долгосрочного роста - ПСБ
Акции "Софтлайна" сохраняют потенциал для долгосрочного роста, отмечается в комментарии аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерины Крыловой. "Компания неплохо отчиталась за 3К24 по МСФО - стратегия роста на основе развития собственных высокомаржинальных продуктов приносит плоды, - пишет эксперт. -...    читать дальше
.
14 ноября 2024 года 17:03
АКБФ открыл торговую идею: покупать бумаги РусАгро с целью 87,99 руб
Инвестиционная компания "АКБФ" открыла торговую идею "покупать бумаги "РусАгро" с целевой ценой 1583,5 рубля за расписку" с горизонтом инвестирования один год. Цена входа: 1196,40 руб., потенциальная доходность: до 32%, говорится в материале аналитиков. "Группа компаний "РусАгро" занимает...    читать дальше
.
14 ноября 2024 года 16:33
Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг акций Мечела на уровне "держать"
Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг акций "Мечела" на уровне "держать" с целевой ценой 100 руб. за штуку, сообщается в комментарии аналитика Дмитрия Смолина. "Мечел" представил операционные результаты за 3К24. Добыча угля выросла на 15% к/к до 2,9 млн т, но из-за реализации запасов в прошлом...    читать дальше
.
14 ноября 2024 года 16:02
ЦБ РФ может повысить ставку до 23% уже в декабре - Freedom Finance Global
ЦБ РФ может повысить ключевую ставку до 23% годовых уже на декабрьском заседании, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. "Годовая инфляция понемногу замедляется уже в течение трёх месяцев подряд, что не говорит, к сожалению, о развороте инфляционного тренда в России...    читать дальше
.
14 ноября 2024 года 15:32
"Альфа-Инвестиции" открыли торговую идею: покупать акции Аэрофлота с целью 63,38 руб
"Альфа-Инвестиции" открыли торговую идею "покупать акции "Аэрофлота" с целью 63,38 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 недели. Цена входа: 61,43 руб., потенциальная доходность: 3,2%, сообщается в материале эксперта Романа Житника. Стратег "Альфа-Инвестиций" указывает на следующие...    читать дальше
.
14 ноября 2024 года 15:26
Рубль днем дешевеет в паре с юанем, несмотря на небольшое повышение на рынке нефти
Москва. 14 ноября. Китайский юань растет на Московской бирже днем в четверг; рубль заметно слабеет, несмотря на небольшое повышение на рынке нефти. Курс юаня в 15:00 мск составил 13,714 руб., что на 11,4 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
.
14 ноября 2024 года 14:31
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Полюса с целью 15460 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции ПАО "Полюс" с целью 15460 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,04%, стоп-приказ: 13300 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитики отмечают, что недавно...    читать дальше
.
14 ноября 2024 года 14:03
"БКС МИ" сохраняет негативную оценку акций М.Видео
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет негативную оценку перспектив котировок акций ПАО "М.Видео" (группа "М.Видео-Эльдорадо"), рынок еще не до конца учитывает риски бизнеса эмитента, сообщается в материале аналитиков Марии Сухановой и Андрея Шарова. "Эмитент показал слабые операционные...    читать дальше
.
14 ноября 2024 года 13:40
"Финам" понизил рейтинг акций WisdomTree Cloud Computing Fund до "держать"
"Финам" понизил рейтинг акций WisdomTree Cloud Computing Fund с "покупать" до "держать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $39,37 за штуку, что предполагает потенциал роста 4,4, сообщается в материале аналитика Никиты Степанова. "Котировки акций фонда с мая 2024 года продолжали...    читать дальше
.
14 ноября 2024 года 13:12
Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций Татнефти
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций "Татнефти", существенного потенциала роста цены бумаги не видно, говорится в материале аналитиков Кирилла Бахтина и Василия Мордовцева. "Совет директоров эмитента рекомендовал дивиденды за 3К24 в размере 17,4 руб. на акцию,...    читать дальше
.
Страница 1 из 7
.
1
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.