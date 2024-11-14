14 ноября 2024 года 19:10
Цены евробондов РФ в четверг продемонстрировали боковую динамику, несмотря на рост UST
Москва. 14 ноября. Котировки российских суверенных еврооблигаций в четверг вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на умеренный рост цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ слегка расширились.
Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 70,43% от номинала (их доходность выросла на 1 базисный пункт, составив 8,95% годовых). Облигации с погашением в 2042 году также не продемонстрировали ярко выраженной динамики - котировки остались на уровне 73,43% от номинала (доходность увеличилась также на 1 базисный пункт, составив 8,32% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 4 базисных пункта). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал за день всего на 1 базисный пункт - до 30,07% от номинала (его доходность выросла на 2 базисных пункта и составила 18,03% годовых).
Евробонды РФ с погашением в 2026 году не изменились в цене за день - котировки остались на уровне 71,36% от номинала (их доходность выросла на 17 базисных пунктов, до 29,26% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подешевели на 3 базисных пункта - до 67,31% от номинала (доходность увеличилась на 10 базисных пунктов, составив 21,02% годовых). Вместе с тем евробонды РФ с погашением в 2029 году выросли в цене на 3 базисных пункта - до 67,28% от номинала (их доходность увеличилась на 2 базисных пункта - до 14,3% годовых). В свою очередь стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла за день всего на 1 базисный пункт - до 66,84% от номинала.
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 14 ноября была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries в четверг демонстрируют умеренный рост, отыгрывая публикацию в США новой порции макроэкономических данных.
Как стало известно в четверг, количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 4 тыс. - до 217 тыс., сообщается в отчете министерства труда США. Это минимум с мая. Аналитики в среднем прогнозировали уменьшение числа заявок до 220 тыс. Тем временем индекс цен производителей (PPI) в США в октябре вырос на 2,4% в годовом выражении вместо ожидавшегося аналитиками подъема на 2,3%. Темпы роста ускорились с 1,9% в сентябре. В помесячном исчислении индикатор вырос на 0,2%, на уровне прогнозов.
Опубликовано: /Финмаркет/
.
14 ноября 2024 года 19:33
Москва. 14 ноября. Китайский юань укрепился на Московской бирже по итогам торгов в четверг; рубль ослаб, несмотря на небольшое повышение на рынке нефти. Курс юаня в 19:00 мск составил 13,715 руб., что на 11,5 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
.
14 ноября 2024 года 19:22
Москва. 14 ноября. Рынок акций РФ в четверг снизился под давлением продаж на данных Росстата о сохраняющейся высокой инфляции в России, факторами поддержки выступили подросшая нефть (фьючерс на нефть Brent поднялся в район $73 за баррель) и ослабление рубля. Индекс МосБиржи откатился ниже 2700 пунктов, в лидерах снижения выступили акции ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-6,3%) и АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-5,2%). читать дальше
.
14 ноября 2024 года 19:21
Москва. 14 ноября. Китайский юань укрепился на Московской бирже по итогам торгов в четверг; рубль ослаб, несмотря на небольшое повышение на рынке нефти. Курс юаня в 19:00 мск составил 13,715 руб., что на 11,5 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
.
14 ноября 2024 года 18:45
Усиление дисбаланса валютного рынка способствует ослаблению рубля, отмечается в комментарии эксперта "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Дмитрия Бабина.
"Фьючерсы на пару USD/RUB в четверг впервые с октября 2023 года приближались к психологически важному уровню 100 руб. Рубль с открытия демонстрировал... читать дальше
.
14 ноября 2024 года 18:12
ЦБ РФ, вероятно, повысит ключевую ставку в декабре до 22% годовых, однако риски более агрессивных действий регулятора растут, говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Дениса Попова.
"В октябре инфляция ускорилась до 0,75% м/м против 0,48% м/м. Ускорение преимущественно было связано с... читать дальше
.
14 ноября 2024 года 17:32
Акции "Софтлайна" сохраняют потенциал для долгосрочного роста, отмечается в комментарии аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерины Крыловой.
"Компания неплохо отчиталась за 3К24 по МСФО - стратегия роста на основе развития собственных высокомаржинальных продуктов приносит плоды, - пишет эксперт. -... читать дальше
.
14 ноября 2024 года 17:03
Инвестиционная компания "АКБФ" открыла торговую идею "покупать бумаги "РусАгро" с целевой ценой 1583,5 рубля за расписку" с горизонтом инвестирования один год. Цена входа: 1196,40 руб., потенциальная доходность: до 32%, говорится в материале аналитиков.
"Группа компаний "РусАгро" занимает... читать дальше
.
14 ноября 2024 года 16:33
Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг акций "Мечела" на уровне "держать" с целевой ценой 100 руб. за штуку, сообщается в комментарии аналитика Дмитрия Смолина.
"Мечел" представил операционные результаты за 3К24. Добыча угля выросла на 15% к/к до 2,9 млн т, но из-за реализации запасов в прошлом... читать дальше
.
14 ноября 2024 года 16:02
ЦБ РФ может повысить ключевую ставку до 23% годовых уже на декабрьском заседании, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.
"Годовая инфляция понемногу замедляется уже в течение трёх месяцев подряд, что не говорит, к сожалению, о развороте инфляционного тренда в России... читать дальше
.
14 ноября 2024 года 15:32
"Альфа-Инвестиции" открыли торговую идею "покупать акции "Аэрофлота" с целью 63,38 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 недели. Цена входа: 61,43 руб., потенциальная доходность: 3,2%, сообщается в материале эксперта Романа Житника.
Стратег "Альфа-Инвестиций" указывает на следующие... читать дальше
.
14 ноября 2024 года 15:26
Москва. 14 ноября. Китайский юань растет на Московской бирже днем в четверг; рубль заметно слабеет, несмотря на небольшое повышение на рынке нефти. Курс юаня в 15:00 мск составил 13,714 руб., что на 11,4 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
.
14 ноября 2024 года 14:31
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции ПАО "Полюс" с целью 15460 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,04%, стоп-приказ: 13300 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.
Аналитики отмечают, что недавно... читать дальше
.
14 ноября 2024 года 14:03
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет негативную оценку перспектив котировок акций ПАО "М.Видео" (группа "М.Видео-Эльдорадо"), рынок еще не до конца учитывает риски бизнеса эмитента, сообщается в материале аналитиков Марии Сухановой и Андрея Шарова.
"Эмитент показал слабые операционные... читать дальше
.
14 ноября 2024 года 13:40
"Финам" понизил рейтинг акций WisdomTree Cloud Computing Fund с "покупать" до "держать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $39,37 за штуку, что предполагает потенциал роста 4,4, сообщается в материале аналитика Никиты Степанова.
"Котировки акций фонда с мая 2024 года продолжали... читать дальше
.
14 ноября 2024 года 13:12
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций "Татнефти", существенного потенциала роста цены бумаги не видно, говорится в материале аналитиков Кирилла Бахтина и Василия Мордовцева.
"Совет директоров эмитента рекомендовал дивиденды за 3К24 в размере 17,4 руб. на акцию,... читать дальше
.