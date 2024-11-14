Цены евробондов РФ в четверг продемонстрировали боковую динамику, несмотря на рост UST

Москва. 14 ноября. Котировки российских суверенных еврооблигаций в четверг вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на умеренный рост цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ слегка расширились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 70,43% от номинала (их доходность выросла на 1 базисный пункт, составив 8,95% годовых). Облигации с погашением в 2042 году также не продемонстрировали ярко выраженной динамики - котировки остались на уровне 73,43% от номинала (доходность увеличилась также на 1 базисный пункт, составив 8,32% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 4 базисных пункта). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал за день всего на 1 базисный пункт - до 30,07% от номинала (его доходность выросла на 2 базисных пункта и составила 18,03% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году не изменились в цене за день - котировки остались на уровне 71,36% от номинала (их доходность выросла на 17 базисных пунктов, до 29,26% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подешевели на 3 базисных пункта - до 67,31% от номинала (доходность увеличилась на 10 базисных пунктов, составив 21,02% годовых). Вместе с тем евробонды РФ с погашением в 2029 году выросли в цене на 3 базисных пункта - до 67,28% от номинала (их доходность увеличилась на 2 базисных пункта - до 14,3% годовых). В свою очередь стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла за день всего на 1 базисный пункт - до 66,84% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 14 ноября была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries в четверг демонстрируют умеренный рост, отыгрывая публикацию в США новой порции макроэкономических данных.

Как стало известно в четверг, количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 4 тыс. - до 217 тыс., сообщается в отчете министерства труда США. Это минимум с мая. Аналитики в среднем прогнозировали уменьшение числа заявок до 220 тыс. Тем временем индекс цен производителей (PPI) в США в октябре вырос на 2,4% в годовом выражении вместо ожидавшегося аналитиками подъема на 2,3%. Темпы роста ускорились с 1,9% в сентябре. В помесячном исчислении индикатор вырос на 0,2%, на уровне прогнозов.