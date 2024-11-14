Усиление дисбаланса валютного рынка способствует ослаблению рубля - "БКС МИ"

Усиление дисбаланса валютного рынка способствует ослаблению рубля, отмечается в комментарии эксперта "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Дмитрия Бабина.

"Фьючерсы на пару USD/RUB в четверг впервые с октября 2023 года приближались к психологически важному уровню 100 руб. Рубль с открытия демонстрировал поступательное ослабление к юаню, который установил недельный максимум около 13,73 руб., - пишет эксперт. - В середине торгов российская валюта перешла к коррекции, но остается в ощутимом дневном минусе. Ослабление рубля продолжается, чему способствует усиление дисбаланса российского валютного рынка. С одной стороны, предложение иностранной валюты остается относительно низким из-за сохраняющегося давления на экспорт со стороны санкций и подешевевшей нефти. В то же время спрос на валюту может и дальше увеличиваться, в том числе из-за традиционного для конца года роста бюджетных трат всех уровней, что вместе с предпраздничным всплеском потребительской активности подстегивает импорт".

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