ЦБ РФ, вероятно, повысит ставку в декабре до 22% - ПСБ

ЦБ РФ, вероятно, повысит ключевую ставку в декабре до 22% годовых, однако риски более агрессивных действий регулятора растут, говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Дениса Попова.

"В октябре инфляция ускорилась до 0,75% м/м против 0,48% м/м. Ускорение преимущественно было связано с сезонными факторами, и в годовом выражении индекс потребительских цен немного снизился (с 8,6% до 8,5%). Уровень базовой инфляции остался вблизи значений сентября (8,2% г/г против 8,3% г/г). Но говорить о снижении темпов роста цен не приходится. Оценка очищенных от сезонности индикаторов инфляции указывает на ее стабилизацию на высоком уровне (8-10%)", - отмечает эксперт банка.

По мнению Попова, особенно важно, что за вторую неделю ноября темп роста текущих цен вновь ускорился (0,3% против 0,19% неделей ранее). Годовой уровень инфляции на 11 ноября вернулся к 8,6%.

"По нашей оценке, инфляционный тренд все еще укладывается в октябрьский прогноз ЦБ (8-8,5% на конец года), - указывает аналитик ПСБ. - Но в случае, если рост цен на продукты питания закрепится на текущем уровне, инфляция выйдет за рамки прогноза. Пока по-прежнему ожидаем, что регулятор в декабре повысит ставку на 1 п.п., до 22%. Однако риски более агрессивных действий ЦБ растут".

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