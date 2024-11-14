Акции Софтлайна сохраняют потенциал для долгосрочного роста - ПСБ

Акции "Софтлайна" сохраняют потенциал для долгосрочного роста, отмечается в комментарии аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерины Крыловой.

"Компания неплохо отчиталась за 3К24 по МСФО - стратегия роста на основе развития собственных высокомаржинальных продуктов приносит плоды, - пишет эксперт. - Конечно, на компанию давит высокая ставка, что приводит к росту долгового портфеля и процентных расходов. Отношение скорректированного чистого долга к скорректированной EBITDA достигло 2,4х против -0,2х на начало года, а чистая прибыль за 9 месяцев упала до 1,5 млрд руб. с 6,5 млрд. Но увеличение долговой нагрузки, скорее всего, связано с активными сделками M&A, которые теперь, вероятно, будут приостановлены из-за сложных макроэкономических условий".

Аналитик подчеркивает, что озвученные ранее таргеты на этот год компания подтвердила. По итогам 2024 года "Софтлайн" планирует нарастить оборот минимум до 110 млрд руб., нарастить скорр. EBITDA до не менее 6 млрд руб., снизить долговую нагрузку до уровня не выше 2х, а также направить на дивиденды не менее 25% чистой прибыли по МСФО.

"Компания нам нравится. У нее есть потенциал долгосрочного роста за счет собственных решений, а запуск программы обратного выкупа акций окажет поддержку котировкам", - резюмирует Крылова.

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