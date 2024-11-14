АКБФ открыл торговую идею: покупать бумаги РусАгро с целью 87,99 руб

Инвестиционная компания "АКБФ" открыла торговую идею "покупать бумаги "РусАгро" с целевой ценой 1583,5 рубля за расписку" с горизонтом инвестирования один год. Цена входа: 1196,40 руб., потенциальная доходность: до 32%, говорится в материале аналитиков.

"Группа компаний "РусАгро" занимает лидирующие позиции в агропромышленном комплексе России", - отмечают эксперты.

Аналитики улучшили прогноз по чистой прибыли и EBITDA компании в среднесрочной перспективе на фоне положительной динамики цен на продукцию "РусАгро" на мировых рынках. Несмотря на краткосрочные и среднесрочные нерыночные риски, активы компании в агропромышленном комплексе позволяют инвесторам рассчитывать на долгосрочный рост спроса на сырьевые товары, считают в АКБФ.

"После того как глобальные зерновые трейдеры заявили о прекращении экспорта зерна из России, Группа компаний "РусАгро" расширяет свою деятельность как экспортер зерновых культур, - пишут эксперты. - Этот шаг позволяет компании воспользоваться новыми возможностями для укрепления позиций на международных рынках. Кроме того, в Китае продолжается реализация мер, направленных на стимулирование экономического спроса, что открывает новые перспективы для "РусАгро".

Ключевыми бенефициарами роста спроса на российскую свинину, по мнению стратегов инвесткомпании, выступают "РусАгро" и "Черкизово", доля которых в производстве свинины составляет 6% и 5% соответственно. На взгляд аналитиков, эти факторы поддерживают потенциал роста справедливой стоимости акций компании в ближайшие годы.

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