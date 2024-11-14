Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг акций "Мечела" на уровне "держать" с целевой ценой 100 руб. за штуку, сообщается в комментарии аналитика Дмитрия Смолина.

"Мечел" представил операционные результаты за 3К24. Добыча угля выросла на 15% к/к до 2,9 млн т, но из-за реализации запасов в прошлом квартале, создавших эффект высокой базы, продажи концентрата коксующегося угля снизились на 15% к/к до 906 тыс. т, - отмечает эксперт. - Выплавка стали сократилась несущественно (на 3% к/к), продажи стальной продукции уменьшились на 6%. На наш взгляд, стальной сегмент "Мечела" продемонстрировал относительно неплохую устойчивость к замедлению на рынке недвижимости в 3К24, но снижение продаж коксующегося угля, скорее всего, приведет на уровне группы к небольшому ухудшению показателей прибыли за 3К24 в квартальном сопоставлении".

Аналитик напоминает, что "Мечел" не планирует отдельно публиковать отчетность за 3К24 по МСФО. Учитывая большую долговую нагрузку, эксперт инвестбанка подтверждает по обыкновенным и привилегированным акциям эмитента рейтинг "держать" и целевую цену в 100 руб. за штуку.

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