ЦБ РФ может повысить ставку до 23% уже в декабре - Freedom Finance Global

ЦБ РФ может повысить ключевую ставку до 23% годовых уже на декабрьском заседании, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"Годовая инфляция понемногу замедляется уже в течение трёх месяцев подряд, что не говорит, к сожалению, о развороте инфляционного тренда в России на снижение, - отмечает эксперт. - Так, помесячная инфляция в октябре не порадовала, поскольку выросла с сентябрьских 0,48% до 0,75%. Мы повышаем прогноз по инфляции в России за весь 2024 год с 7-9% до 7,5-9%. Как правило, в последние два месяца года растёт спрос на импорт накануне новогодних праздников, что приводит к обесценению рубля и подорожанию импортных товаров, бензин, как видим, продолжает дорожать, и, кроме того, вступает в силу фактор зимы, когда традиционно дорожают свежие фрукты и овощи. Так что существенного замедления инфляции до конца 2024 года мы не ожидаем. Полагаем в связи с изложенным выше, что ЦБ РФ на заседании совета директоров в декабре может снова повысить ключевую ставку на 2 процентных пункта до 23% годовых".

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