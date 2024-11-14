Рубль днем дешевеет в паре с юанем, несмотря на небольшое повышение на рынке нефти

Москва. 14 ноября. Китайский юань растет на Московской бирже днем в четверг; рубль заметно слабеет, несмотря на небольшое повышение на рынке нефти. Курс юаня в 15:00 мск составил 13,714 руб., что на 11,4 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск увеличился относительно закрытия предыдущего торгового дня на 99 копеек, до 99,46 руб./$1; контракт EURRUBF вырос на 43 копейки, до 104,5 руб./EUR1.

"В среду рубль заметно слабел, корректируясь после укрепления последних дней. Вчерашние оценки показали, что в октябре счет текущих операций снизился с $6,8 млрд до $6,5 млрд, но такие данные в текущих условиях не оказывают значимое влияние на краткосрочную динамику курса. Сегодня курс CNYRUB находится выше 13,6 руб./юань. Другие валюты EM с утра также преимущественно слабеют. Впрочем, у курса еще остается потенциал к временному уходу ниже 13,6 руб./юань", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Банк России при стабилизации ситуации с инфляцией и по мере возвращения ключевой ставки в нормальный диапазон будет менять денежно-кредитную политику плавно, чтобы избежать резкого отклонения спроса от предложения, сообщил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган журналистам.

"Понятно, что мы не будем одномоментно снижать ключевую ставку (...). Прогноз роста спроса, в том числе потенциального, связанного с использованием сбережений, накопленных гражданами, тоже будет учитываться так, чтобы он был соразмерен с теми возможностями предложений, которые будут в тот момент. Мы будем плавно корректировать траекторию ключевой ставки, чтобы потенциальный рост спроса по-прежнему соответствовал возможностям предложения", - сказал Ганган.

По его словам, данная мера позволит избежать повторения текущей ситуации, при которой уровень спроса не соответствует возможностям производства товаров и услуг.

Рост устойчивых компонентов инфляции в октябре 2024 года ускорился, это не очень хороший сигнал, сообщил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов журналистам.

"Если брать устойчивую часть инфляции, всегда есть те товары и услуги, которые ведут себя волатильно, а есть устойчивая часть потребительской корзины, где цены более плавно меняются, более трендовые. Вот по этой устойчивой части мы в октябре видим, что рост цен ускорился. Это, конечно, не очень хороший сигнал", - сказал он.

Тремасов добавил, что в ноябре также сохраняются высокие темпы роста цен. "Пока я бы сказал, что признаков замедления инфляции мы не видим. Рост цен продолжается весьма высокими темпами", - отметил он.

Он обратил внимание на сохранение высоких темпов роста корпоративного кредитования и подчеркнул, что экономика продолжает сохранять высокие темпы роста.

"Можно сказать, что экономика сохраняет высокие темпы роста. Говорить о том, что началось какое-то сильное замедление экономического роста, пока на основании вот этих данных (за III квартал и 9 месяцев 2024 года - ИФ) не приходится", - добавил Тремасов.

Инфляция в России в октябре 2024 года составила 0,75% после 0,48% в сентябре, сообщил в среду вечером Росстат. Инфляция в октябре оказалась чуть ниже ожиданий аналитиков - консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 0,79%.

За январь-октябрь 2024 года цены выросли на 6,57% (в октябре 2023 года инфляция составила 0,83%, а за январь-октябрь 2023 года - 5,47%). Годовая инфляция, по данным Росстата, в октябре замедлилась до 8,54% с 8,63% на конец сентября.

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 25 октября принял решение повысить ключевую ставку сразу на 2 п.п. - с 19% до 21% годовых, сохранил ястребиный сигнал, увеличил прогноз по инфляции на текущий и следующие годы, признав, что момент достижения таргета отдаляется с 2025 года на 2026 год.

"Требуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы обеспечить возвращение инфляции к цели и снизить инфляционные ожидания. Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании (в декабре - ИФ)", - говорилось в заявлении ЦБ от 25 октября.

ЦБ 25 октября повысил прогноз по инфляции на 2024 год до 8,0-8,5% с 6,5-7,0%.

Сентябрьский прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2024 год равняется 7,3%, но вице-премьер РФ Александр Новак уже признавал, что инфляция складывается выше прогноза правительства и может составить около 8%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале ноября, по инфляции в 2024 году составляет 8,1% (вырос с 7,5% на начало октября).

Цены на нефть эталонных марок начали умеренно расти днем в четверг на сигналах сокращения запасов этого топлива в США и благодаря улучшению прогноза мирового спроса от экспертов МЭА.

Котировки январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 мск повысились на 0,47%, до $72,61 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла к указанному времени на 0,28%, до $68,6 за баррель.

Накануне Brent и WTI подорожали на 0,5%.

Американский институт нефти (API) сообщил, что резервы нефти в Штатах за прошлую неделю сократились на 770 тыс. баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали прирост на 1 млн баррелей, по данным Trading Economics.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальные данные министерства энергетики будут обнародованы в 19:00 мск в четверг.

Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозируют, что данные Минэнерго укажут на рост запасов нефти на 1,1 млн баррелей, бензина - на 600 тыс. баррелей, дистиллятов - на 1,3 млн баррелей.

Тем временем Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз увеличения спроса на нефть в мире на 2024 год на 59 тыс. баррелей в сутки, до 921 тыс. б/с.

Комментируя прогноз небольшого повышения темпов роста спроса в текущем году, аналитики МЭА отметили более высокие, чем ожидалось, поставки газойля в третьем квартале в страны ОЭСР.

Экспорт нефти и нефтепродуктов из России в октябре снизился на 90 тыс. б/с - до 7,3 млн б/с (на 1,3%) по отношению к сентябрю, а доходы увеличились на 8% - до $15,6 млрд, говорится в отчете МЭА.

Сезонные ремонты на НПЗ привели к росту экспорта нефти на 130 тыс. б/с - до 4,9 млн б/с, что компенсировало снижение экспорта нефтепродуктов на 230 тыс. б/с - до 2,5 млн б/с - самого низкого уровня с июля 2020 года.

Стабильные поставки и рост цен привели к росту доходов от экспорта на $1,2 млрд к сентябрю - до $15,6 млрд (в октябре 2023 года доходы составляли $18,9 млрд, а экспорт - 7,6 млн б/с).

Несмотря на более низкие объемы, более высокие цены увеличили доходы от продажи нефтепродуктов на $180 млн - до $5,3 млрд, а от продажи нефти - на $1 млрд - до $10,4 млрд. Экспорт в Турцию вырос на 210 тыс. б/с - до 840 тыс. б/с, однако 800 тыс. б/с, экспортированных по морю в октябре, не имели конечного пункта назначения. Самый большой объем поставок пришелся на Китай - 2,2 млн б/с по сравнению с 2,4 млн б/с в сентябре, Индия также снизила закупки - с 2 млн б/с до 1,7 млн б/с, поставки в Латинскую Америку упали с 300 тыс. б/с до 100 тыс. б/с.

эб мв

MOEX$#&: BSPB