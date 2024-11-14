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14 ноября 2024 года 13:40
"Финам" понизил рейтинг акций WisdomTree Cloud Computing Fund до "держать"
"Финам" понизил рейтинг акций WisdomTree Cloud Computing Fund с "покупать" до "держать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $39,37 за штуку, что предполагает потенциал роста 4,4, сообщается в материале аналитика Никиты Степанова. "Котировки акций фонда с мая 2024 года продолжали двигаться в одном диапазоне. Все изменилось с победой Дональда Трампа на выборах президента США, так как инвесторы стали ожидать исполнения его обещаний, одним из которых является снижение налогового бремени для американских корпораций. Но теперь, считаем, бумаги оценены справедливо и нынешние уровни не интересны для наращивания позиции из-за низкого оставшегося "апсайда", - пишет эксперт. - Для продолжения роста необходимо, чтобы компании, входящие в фонд, повышали прогнозы по финансовым результатам, а также нужны реальные действия со стороны команды Трампа. Оценка фонда произведена на основе средневзвешенного потенциала роста акций компаний, входящих в него". WisdomTree Cloud Computing Fund - биржевой инвестиционный фонд открытого типа, повторяющий динамику индекса BVP Nasdaq Emerging Cloud Index. Данный индекс ориентирован на развивающиеся публичные компании, занимающиеся в основном предоставлением облачного программного обеспечения своим клиентам. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-ФОНДЫ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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