Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций Татнефти

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций "Татнефти", существенного потенциала роста цены бумаги не видно, говорится в материале аналитиков Кирилла Бахтина и Василия Мордовцева.

"Совет директоров эмитента рекомендовал дивиденды за 3К24 в размере 17,4 руб. на акцию, дивидендная доходность - 3%. Мы ожидаем увидеть негативную реакцию рынка, поскольку консенсус-прогноз "Интерфакса" предполагал промежуточные дивиденды в 24,2 руб. на акцию, то есть суммарную выплату даже больше 100% чистой прибыли по РСБУ. Мы же прогнозировали распределение на дивиденды 75% чистой прибыли, на уровне коэффициента за 1П24, что и случилось, - пишут эксперты. - По нашему мнению, при текущей конъюнктуре "Татнефть" направляет на дивиденды практически весь свободный денежный поток, и в акциях, по которым сохраняем рейтинг "держать", существенного потенциала роста не видим".

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