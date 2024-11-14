Весьма вероятно повышение ставки ЦБР до 22% в декабре - инвестбанк "Синара"

Весьма вероятно повышение ключевой ставки Банка России до 22% годовых по итогам заседания в декабре текущего года, говорится в материале главного экономиста инвестиционного банка "Синара" Сергея Коныгина.

"Месячная инфляция оказалась незначительно выше недельных данных, опубликованных ранее. Однако важный фактор для Банка России при принятии решения по ключевой ставке - незначительное ускорение базовой инфляции, которая остается стабильной. По нашим оценкам, инфляция с корректировкой на сезонные факторы в годовом сопоставлении составила в октябре 9,8%. Темпы роста цен остаются значительными, и мы считаем весьма вероятным повышение ключевой ставки ЦБ РФ до 22%", - пишет эксперт.

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