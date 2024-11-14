Факторов для продолжения восстановления рынка ОФЗ в целом пока нет - ПСБ

Факторов для продолжения восстановления рынка рублевых гособлигаций до декабрьского заседания ЦБ РФ в целом пока нет, вероятна консолидация котировок ОФЗ на текущих уровнях, говорится в материале управляющего по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Грицкевича.

"Индекс RGBI остается вблизи отметки 100 пунктов. Данные по недельной инфляции вышли не слишком оптимистичные. Это говорит в пользу повышения ключевой ставки ЦБР в декабре. Пока основной интригой является шаг (100 или 200 базисных пунктов (б.п.)) - в базовом сценарии ожидаем повышение на 100 б.п." - отмечает эксперт

Вместе с тем, обращает внимание Грицкевич, на аукционах ОФЗ наблюдался рост активности инвесторов - Минфину в среду удалось разместить длинные ОФЗ-ПД (12 и 16 лет) на 89 млрд руб. - максимальный объем за два месяца. Ключевой фактор - ожидания снижения геополитической напряженности в 2025 году.

"В целом до заседания ЦБ факторов для продолжения восстановления рынка мы пока не видим - ожидаем консолидацию котировок ОФЗ на достигнутых уровнях; не исключаем умеренную коррекцию с приближением решения регулятора по ставке. Основная интрига для рынка развернется уже в начале 2025 года, - пишет аналитик ПСБ в обзоре. - По-прежнему рекомендуем основную часть портфеля держать в коротких флоатерах, осторожно увеличивая долю бумаг с фиксированным купоном".

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