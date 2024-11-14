Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 14 ноября. Цены рублевых корпоблигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили разнонаправленными изменениями торги в среду, инвесторы оценивали статданные и новости компаний. Потребительские цены (индекс CPI) в США в октябре увеличились на 2,6% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда страны. Таким образом, темпы подъема увеличились по сравнению с 2,4% в сентябре. Это первое повышение инфляции за семь месяцев. Средний прогноз аналитиков для октябрьской инфляции также составлял 2,6%, по данным опросов Trading Economics и MarketWatch.

Фондовые индексы Японии, материкового Китая и Гонконга снижаются в ходе торгов в четверг в отсутствие важных для рынка новостей. Значимые статданные по экономике КНР, включая розничные продажи и объем промышленного производства в октябре, а также первая оценка изменения японского ВВП в третьем квартале будут опубликованы в пятницу. Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:56 МСК уменьшилось на 0,3%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:56 МСК потерял 0,9%, гонконгский Hang Seng - 1,5%. Вместе с тем южнокорейский индекс Kospi к 8:50 МСК увеличился на 0,1%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 0,4%.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок снижаются после повышения днем ранее. Негативными факторами для рынка выступают, в том числе, ожидания переизбытка нефти на мировом рынке, а также укрепление курса доллара США до максимума за последний год. Котировки январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 МСК составили $71,83 за баррель, что на 0,62% ниже уровня на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты подорожали на 0,5% - до $72,28 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи утром снизилась на 0,67% - до $67,97 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов поднялась на 0,5% и достигла $68,43 за баррель.

Министерство энергетики США в среду повысило прогноз добычи нефти в мире в 2024 году до 102,6 млн баррелей в сутки со 102,5 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете управления энергетической информации (EIA). Оценка на следующий год была поднята до 104,7 млн б/с со 104,5 млн б/с. Ранее на этой неделе ОПЕК в очередной раз ухудшила прогноз роста спроса на нефть в этом и следующем году. По мнению аналитиков Morgan Stanley, хотя соглашение об ограничении добычи ОПЕК+ останется в целом неизменным, все равно ожидается, что в 2025 году на глобальном рынке будет существенный избыток нефти.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 13 ноября выросла в 1,3 раза относительно предыдущего торгового дня и осталась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 17,976 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,804 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренно позитивную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в среду вырос на 0,25% и составил 102,75 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,27%, поднявшись до 922,4 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "ГК Самолет БО-П11" (+2,67%), "ГК Самолет БО-П12" (+2,58%) и "Эталон-Финанс-П03" (+0,88%), а в лидерах снижения - облигации "Почта России БО-002P-02" (-0,87%), "МТС-001P-20" (-0,85%) и "АФК Система-001Р-07" (-0,62%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Ростелеком" (MOEX: RTKM) установило ставку 1-12-го ежемесячных купонов годовых облигаций серии 001P-13R на уровне 23% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 12 ноября без премаркетинга за час. Объем займа пока не раскрывается. Техразмещение запланировано на 19 ноября.

АО "Рольф" установило ориентир ставки 1-го купона облигаций серии 001Р-05 на уровне не выше 26% годовых (доходность к погашению не выше 29,34% годовых), а также ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ облигаций серии 001Р-04 на уровне не выше 600 базисных пунктов. Совокупный объем выпусков планируется в размере 3 млрд рублей, срок обращения каждого - 1,5 года. Купоны по выпуску серии 001P-04 будут ежемесячными и переменными, с фиксацией значения ключевой ставки Банка России на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода. По выпуску серии 001P-05 - ежемесячными и фиксированными на весь срок обращения. Сбор заявок на выпуски пройдет 26 ноября с 11:00 до 15:00 мск. Техразмещение запланировано на 29 ноября. Выпуск с переменными купонами будет доступен квалифицированным инвесторам, с фиксированными - неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6.

НАО "Первое клиентское бюро" (ПКБ, ранее "Первое коллекторское бюро") 15 ноября с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций серии 001Р-06 объемом 1 млрд рублей. Купоны по выпуску будут переменными, рассчитываться как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки ЦБ РФ, плюс спред. Ориентир спреда составляет не выше 500 базисных пунктов. Длительность 1-го купона - 2 дня, 2-37-й купоны - ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация: по 20% от номинала будет погашено в даты окончания 33-37-го купонов. Техразмещение запланировано на 20 ноября. Приобрести бумаги смогут только квалифицированные инвесторы.

ООО "ГПБ финанс" в условиях текущей рыночной конъюнктуры перенесло с 14 ноября на неопределенный срок сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций серии 001Р-01Р объемом не менее 5 млрд рублей. Предполагалось, что купоны по выпуску будут квартальными и переменными, рассчитываться как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки ЦБ РФ, плюс спред. Ориентир спреда составлял не выше 200 базисных пунктов. По выпуску был предусмотрен call-опцион через два года. Заем должен был размещаться в рамках программы облигаций компании на 300 млрд рублей.

ПАО "Кокс" (MOEX: KSGR) (материнское предприятие "Промышленно-металлургического холдинга", ПМХ) в условиях текущей рыночной конъюнктуры перенесло сбор заявок на 3-летние облигации серии 001Р-01 с офертой через 2 года индикативного объема с 14 ноября на неопределенный срок. Ранее компания уже переносила сделку с 7 на 14 ноября. Планировалось, что по выпуску будут предусмотрены переменные ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, плюс спред. Ориентир спреда составлял не выше 450 базисных пунктов. Заем должен был стать первым выпуском, размещаемым в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом 100 млрд рублей.

НК "Роснефть" (MOEX: ROSN) установила ставки 9-10-го купонов по выпускам 10-летних облигаций серий 003P-01 и 003P-02 объемом 400 млрд рублей каждый на уровне 15% годовых. Компания разместила оба займа в ноябре 2020 года по ставке полугодового купона 8,5% годовых.

Газпромбанк (MOEX: GZPR) установил ставку 9-10-го купонов облигаций серии 001Р-18Р на уровне 23% годовых. Банк разместил 10-летний выпуск на 20 млрд рублей в ноябре 2020 года по ставке 5,95% годовых. Ставка текущего купона - 16,5% годовых. По выпуску предстоит оферта с исполнением 25 ноября.

ООО "Биннофарм групп" установило ставку 13-16-го купонов облигаций серии 001Р-01 на уровне 23% годовых. Пятнадцатилетние облигации на 3 млрд рублей были размещены в ноябре 2021 года. Ставка текущего квартального купона - 14% годовых, по выпуску 25 ноября предстоит исполнение оферты.

АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (OKPO code: 57992197) (ГТЛК) установило ставку 4-го купона 15-летнего выпуска облигаций серии 002Р-03 объемом 7,5 млрд рублей на уровне 23,3% годовых. Компания разместила эмиссию в феврале текущего года по ставке квартального купона 18,3% годовых.

ООО "Пионер-лизинг" (Чебоксары) установило ставку 71-го купона облигаций серии БО-П02 на уровне 27,25% годовых. Размещение 10-летнего выпуска объемом 300 млн рублей началось 15 марта 2019 года и закончилось в сентябре 2019 года. Ставка 1-го купона была установлена в размере 14% годовых. Ставки последующих купонов переменные, рассчитываются по формуле: ключевая ставка ЦБ, действующая на дату начала предыдущего купона, плюс 6,25% годовых. Купоны выплачиваются ежемесячно.

ООО "Ультра" установило ставку 19-48-го купонов облигаций серии БО-01 на уровне 20% годовых. Компания разместила 4-летний выпуск на 250 млн рублей в мае 2023 года по ставке ежемесячного купона 16% годовых до оферты с исполнением 29 ноября 2024 года. Период предъявления бумаг к оферте - с 14 по 20 ноября.