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14 ноября 2024 года 09:49
Индекс Мосбиржи, вероятно, будет двигаться в диапазоне 2700-2750п в четверг - ПСБ
Индекс Мосбиржи, вероятно, будет двигаться в диапазоне 2700-2750 пунктов на торгах в четверг, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов. "Реакция рынка на данные по инфляции, вероятно, была избыточной, из-за чего инвесторы могут предпринять попытки выкупить сильно просевшие бумаги. Тем не менее текущая ситуация на фоне снижения цен на товарных рынках и возросших опасений перед декабрьским заседанием ЦБ РФ позволяет предположить, что уже в четверг индекс может продолжить снижение. Ближайшим уровнем поддержки выступает отметка 2700 пунктов", - пишет эксперт в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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