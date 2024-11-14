Ключевые события четверга в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- ежемесячный отчет МЭА по рынку нефти;

- ВВП еврозоны в 3К24;

- протоколы заседания ЕЦБ;

- индекс цен производителей США в октябре;

- отчет Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов;

- выступление главы Банка Англии Эндрю Бейли;

- выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард;

- выступление главы ФРС Джерома Пауэлла;

- квартальные результаты Walt Disney Co., Applied Materials, Palo Alto Networks;

- собрание акционеров МКПАО "ТКС Холдинг" по дивидендам за 9М24;

- финансовые результаты "Софтлайна" за 3К и 9М24 по МСФО.

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