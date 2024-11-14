"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для бумаг РусАгро

"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для расписок "РусАгро", сохранив прогнозную стоимость на уровне 1680 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста 36%, сообщается в материале аналитика Игната Иванова.

"Для расчета целевой цены мы использовали оценку по мультипликаторам P/E, EV/EBITDA и EV/Sales за 2024 год относительно компаний-аналогов из пищевой промышленности, - указывает эксперт. - Компания 11 ноября опубликовала ожидаемо слабые финансовые результаты за 3К и 9 месяцев 2024 года. Отчетность в целом совпала с нашими прогнозами, поэтому сохраняем таргет на неизменном уровне".

Среди рисков Иванов выделяет снижение рентабельности на фоне снижения цен реализации и роста себестоимости, а также возможные потери скота, неурожай и экспортные ограничения.

Торги акциями "РусАгро" могут начаться в феврале-марте 2025 года, торги расписками будут приостановлены в первой половине декабря, об этом эмитент сообщил на звонке с инвесторами, отмечает эксперт инвесткомпании. Техническая возможность по выплате дивидендов может появиться после завершения редомициляции.

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