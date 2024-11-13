Цены евробондов РФ в среду продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных изменений UST

Москва. 13 ноября. Котировки российских суверенных еврооблигаций в среду продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных ценовых изменений американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ практически не изменились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 70,42% от номинала (их доходность также не изменилась, составив 8,94% годовых). Облигации с погашением в 2042 году также не продемонстрировали ярко выраженной динамики - котировки остались на уровне 73,43% от номинала (доходность - 8,31% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился всего на 1 базисный пункт). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал за день на 2 базисных пункта - до 30,06% от номинала (его доходность опустилась на 1 базисный пункт и составила 18,01% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году выросли в цене на 2 базисных пункта - до 71,36% от номинала (их доходность увеличилась на 3 базисных пункта и составила 29,09% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году не продемонстрировали ярко выраженной динамики - котировки остались на уровне 67,36% от номинала (их доходность выросла на 2 базисных пункта и достигла 20,91% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2029 году снизились в цене на 1 базисный пункт - до 67,26% от номинала (их доходность увеличилась на 1 базисный пункт, до 14,28% годовых). В свою очередь стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла на 1 базисный пункт - до 66,83% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 13 ноября была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries в среду не демонстрируют ярко выраженной динамики после публикации в США новой порции макроэкономических данных, оказавшихся в рамках ожиданий аналитиков.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в октябре увеличились на 2,6% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда страны. Таким образом, темпы подъема увеличились по сравнению с 2,4% в сентябре. Это первое повышение инфляции за семь месяцев. Средний прогноз аналитиков для октябрьской инфляции также составлял 2,6%, по данным опросов Trading Economics и MarketWatch.