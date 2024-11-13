ФРС может понизить коридор ставок еще на 0,25 п.п. в декабре - Freedom Finance Global

Федеральная резервная система (ФРС) может понизить коридор ставок еще на 0,25 процентного пункта (п.п.) в декабре текущего года, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Ускорение годовой инфляции в США в октябре произошло в основном за счет роста цен на продовольствие после непродолжительной пищевой дефляции в начале осени, однако от более существенного роста ее сдержало снижение цен на энергоресурсы в годовом выражении, отмечает эксперт.

В то же время годовая базовая инфляция не росла и не падала, так как на нее не влияют наиболее чувствительные компоненты, такие как выросшие цены на продукты питания и снизившиеся цены на энергоносители, указывает Мильчакова.

"Снижение процентных ставок ФРС в сентябре вряд ли существенно повлияло на уровень октябрьской инфляции, так как обычно изменения процентных ставок Федрезерва оказывают влияние на инфляцию через один-два месяца как минимум. Небольшое ускорение инфляции в предыдущем месяце, по нашему мнению, не должно помешать регулятору продолжить снижение процентных ставок, в том числе еще раз уменьшить их в декабре, - пишет аналитик инвесткомпании в обзоре. - Ранее, до ноябрьского заседания комитета по открытым рынкам Федрезерва, в комитете не исключали снижения процентных ставок до конца 2024 года еще один-два раза. Мы считаем, что ФРС в декабре может понизить коридор ставок еще на 0,25 процентного пункта".

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