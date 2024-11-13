"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку акций Henderson

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку перспектив котировок акций Henderson, сообщается в материале аналитиков Марии Сухановой и Андрея Шарова.

"Второй месяц невысокого роста компания объясняет скорее фактором базы, чем охлаждением спроса. Мы бы также ждали ускорения роста в оставшиеся два месяца 2024 года, но теперь видим риски для нашего прогноза увеличения выручки в текущем году (28%). Однако в целом за десять месяцев результат неплохой - выручка выросла на 25%. Сохраняем позитивный взгляд на акции эмитента: привлекательная оценка в 3,9х EV/EBITDA и 6,7x P/E 2024п с учетом нашего прогноза роста продаж и прибыли в 2024-25 гг., а также выплаты дивидендов", - пишут эксперты.

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