13 ноября 2024 года 15:31
Рубль днем дешевеет в паре с китайским юанем после укрепления накануне
Москва. 13 ноября. Китайский юань растет на Московской бирже днем в среду, рубль слабеет в рамках коррекции после повышения по итогам вторника. Курс юаня в 15:00 мск составил 13,622 руб., что на 12,2 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.
Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).
Контракт USDRUBF к 15:00 мск увеличился относительно закрытия предыдущего торгового дня на 40 копеек, до 98,54 руб./$1; контракт EURRUBF вырос на 44 копейки, до 104,6 руб./EUR1.
"Мы полагаем, что развитие ситуации на российском валютном рынке в ближайшее время продолжит определяться действиями экспортеров. Вышедшие вчера данные по внешнеторговому балансу РФ за сентябрь показали рост профицита до $12,6 млрд (+30,7% м/м), отражая замедление роста импорта. Мы исходим из сценария сдержанного наращивания импорта в концовке года. И, соответственно, пока не видим оснований для усиления спроса на валюту и, как следствие, не ждем повышения волатильности на валютном рынке. С другой стороны, сложно ждать сейчас и резкой активизации экспортеров - до налоговых выплат (28 ноября) еще далеко. Считаем, что диапазон 13,3-13,6 руб. сохранит свою актуальность для биржевого и внебиржевого курсов юаня в ближайшие дни", - отмечает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов.
Цены на нефть усилили подъем днем в среду, восстанавливаясь после падения в начале недели.
Котировки январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 мск повысились на 0,47%, до $72,22 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к указанному времени на 0,5%, до $68,45 за баррель.
Накануне ОПЕК ухудшила прогноз роста спроса на нефть в 2024 году еще на 107 тыс. баррелей в сутки - до 1,82 млн б/с. Таким образом, потребление в этом году, как ожидается, составит 104 млн б/с, сообщается в ежемесячном отчете.
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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13 ноября 2024 года 19:41
Москва. 13 ноября. Китайский юань подрос на Московской бирже по итогам торгов в среду, рубль ослаб после заметного повышения по итогам предыдущей сессии. Курс юаня в 19:00 мск составил 13,6 руб., что на 10 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
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13 ноября 2024 года 19:31
Москва. 13 ноября. Рынок акций РФ в среду консолидировался при смешанной динамике цен blue chips на фоне ослабления рубля, негативных сигналов с внешних фондовых и сырьевых площадок (нефть Brent опустилась ниже $71,5 за баррель) и ожиданий свежих данных Росстата по инфляции. Индекс МосБиржи завершил день чуть выше 2760 пунктов, при этом лучше рынка выглядели акции ПАО "ФСК-Россети" (MOEX: FEES) (+3,6%) и расписки Ozon (MOEX: OZON) (+3,4%), аутсайдерами - бумаги "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-2,2%). читать дальше
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13 ноября 2024 года 19:11
Москва. 13 ноября. Котировки российских суверенных еврооблигаций в среду продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных ценовых изменений американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ практически не изменились. читать дальше
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13 ноября 2024 года 18:47
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Ускорение годовой инфляции в США в октябре произошло в основном за счет роста цен на продовольствие... читать дальше
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13 ноября 2024 года 18:35
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"Результаты могут пока еще не показать заметного улучшения. Поэтому мы закрываем идею, которая заработала 7,8% с момента подтверждения 30... читать дальше
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13 ноября 2024 года 18:18
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку перспектив котировок акций Henderson, сообщается в материале аналитиков Марии Сухановой и Андрея Шарова.
"Второй месяц невысокого роста компания объясняет скорее фактором базы, чем охлаждением спроса. Мы бы также ждали ускорения роста в... читать дальше
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13 ноября 2024 года 18:00
"БКС Мир инвестиций" понизил прогнозную стоимость акций "Южуралзолота" (ЮГК) с 1,1 рубля до 0,9 рубля за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании.
Кроме того, аналитики ухудшили взгляд на эти бумаги с "позитивного" до "нейтрального".
"Мы считаем, что ЮГК сдвинет реализацию ряда проектов на более... читать дальше
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13 ноября 2024 года 17:45
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"Бумаги эмитента за последние шесть месяцев подорожали на 40% и в полной... читать дальше
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13 ноября 2024 года 17:14
льфа-Инвестиции "открыли торговую идею "покупать акции "Роснефти" с целью 600 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 6 месяцев. Цена входа: не выше 490 рублей, потенциальная доходность: до 22,4%, сообщается в материале аналитика Павла Гаврилова.
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13 ноября 2024 года 16:45
Альфа-банк подтверждает рейтинг "по рынку" для акций ПАО "Южуралзолото Группа Компаний" (ЮГК), сообщается в материале начальника аналитического отдела Бориса Красноженова и аналитика Елизаветы Дегтяревой.
Уральское управление Ростехнадзора во вторник сняло запрет на ведение горных работ на трех из... читать дальше
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13 ноября 2024 года 16:34
Альфа-банк начал аналитическое освещение ПАО "Группа "Ренессанс страхование", сообщается в обзоре банка.
Прогнозная стоимость акций страховщика, рассчитанная экспертами, составляет 155 рублей за штуку, рекомендация для этих бумаг дается "выше рынка".
По оценкам аналитиков Альфа-банка, страховой... читать дальше
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13 ноября 2024 года 16:19
С Экспресс открыл торговую идею "покупать акции "Яндекса" с целью 4400 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 6 месяцев. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: до 16%, сообщается в материале аналитика Анны Кокоревой.
Эксперт отмечает следующие факторы роста:
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13 ноября 2024 года 15:51
Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную стоимость акций "Северстали" до 1972,82 рубля за штуку, что предполагает потенциал среднесрочного роста 67% от текущего уровня и рекомендацию "покупать", сообщается в материале аналитиков.
"Дисконт на инвестиционные риски для бумаг эмитента... читать дальше
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13 ноября 2024 года 15:25
Индекс S&P 500 проведет торговую сессию среды, скорее всего, в диапазоне 5920-6040 пунктов, считает аналитик Freedom Finance Global Сейтжапбар Айдын Абдимурат?лы.
"Фьючерсы на основные американские фондовые индексы торгуются в отрицательной зоне. В связи с публикацией индекса потребительских цен... читать дальше
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13 ноября 2024 года 15:04
Акции "РусАагро" интересны для долгосрочных инвестиций, говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Лауры Кузнецовой.
"РусАгро" получила контроль над ГК Агро-Белогорье - одним из крупнейших производителей свинины в России с ежегодным объемом производства в 250 тыс. тонн, - отмечает... читать дальше
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