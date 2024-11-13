Рубль днем дешевеет в паре с китайским юанем после укрепления накануне

Москва. 13 ноября. Китайский юань растет на Московской бирже днем в среду, рубль слабеет в рамках коррекции после повышения по итогам вторника. Курс юаня в 15:00 мск составил 13,622 руб., что на 12,2 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск увеличился относительно закрытия предыдущего торгового дня на 40 копеек, до 98,54 руб./$1; контракт EURRUBF вырос на 44 копейки, до 104,6 руб./EUR1.

"Мы полагаем, что развитие ситуации на российском валютном рынке в ближайшее время продолжит определяться действиями экспортеров. Вышедшие вчера данные по внешнеторговому балансу РФ за сентябрь показали рост профицита до $12,6 млрд (+30,7% м/м), отражая замедление роста импорта. Мы исходим из сценария сдержанного наращивания импорта в концовке года. И, соответственно, пока не видим оснований для усиления спроса на валюту и, как следствие, не ждем повышения волатильности на валютном рынке. С другой стороны, сложно ждать сейчас и резкой активизации экспортеров - до налоговых выплат (28 ноября) еще далеко. Считаем, что диапазон 13,3-13,6 руб. сохранит свою актуальность для биржевого и внебиржевого курсов юаня в ближайшие дни", - отмечает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов.

Цены на нефть усилили подъем днем в среду, восстанавливаясь после падения в начале недели.

Котировки январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 мск повысились на 0,47%, до $72,22 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к указанному времени на 0,5%, до $68,45 за баррель.

Накануне ОПЕК ухудшила прогноз роста спроса на нефть в 2024 году еще на 107 тыс. баррелей в сутки - до 1,82 млн б/с. Таким образом, потребление в этом году, как ожидается, составит 104 млн б/с, сообщается в ежемесячном отчете.