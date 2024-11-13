"Финам" понизил рейтинг акций Gilead Sciences до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций Gilead Sciences Inc. с "покупать" до "держать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $94,6 за штуку, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой.

"Бумаги эмитента за последние шесть месяцев подорожали на 40% и в полной мере оправдали наши прогнозы. Ключевым фактором роста стали возросшие ожидания будущих прорывов Gilead в области терапии ожирения и диабета второго типа. Отчетность компании за 3К оказалась вполне удачной и превзошла ожидания по основным параметрам, однако мы считаем, что на данном этапе ожидания научных прорывов и новости по исследованиям уже заложены в цену акций, - пишет эксперт. - В остаток года серьезных обновлений по части R&D может не поступить, поэтому в росте котировок акций Gilead ожидается пауза. Акции эмитента в настоящий момент торгуются без дисконта относительно аналогов по прогнозным мультипликаторам P/E и P/S NTM".

Gilead Sciences - биофармацевтическая компания, занимающаяся созданием и реализацией лекарственных препаратов по широкому спектру направлений медицины. Ключевыми направлениями деятельности являются лечение ВИЧ/СПИДа, вирусного гепатита и рака.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.